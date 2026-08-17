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Ruski političar kritizirao rat u Ukrajini i pozvao na prekid vatre: Osudili ga na 11 godina zatvora

Ruski političar kritizirao rat u Ukrajini i pozvao na prekid vatre: Osudili ga na 11 godina zatvora
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Foto: Screenshot/ X tvrain

U završnom govoru pred sudom u Pskovu prošlog petka tvrdio je da je nevin, rekao da je žrtva političkog suđenja i ponovio svoj poziv na prekid vatre u ratu

17.8.2026.
16:08
Hina
Screenshot/ X tvrain
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Visoki član ruske liberalne stranke Jabloko osuđen je u ponedjeljak na 11 godina i mjesec dana zatvora u kaznenoj koloniji zbog kritiziranja rata u Ukrajini, koji je na suđenju opisao kao katastrofu za Rusiju, izvijestila je neovisna novinska kuća Mediazona.

Lev Šlosberg, zamjenik predsjednika stranke, optužen je za diskreditiranje ruskih oružanih snaga i širenje lažnih informacija o njima.

U završnom govoru pred sudom u Pskovu prošlog petka tvrdio je da je nevin, rekao da je žrtva političkog suđenja i ponovio svoj poziv na prekid vatre u ratu.

Presuda je uslijedila nakon odluke Vrhovnog suda Rusije od 10. kolovoza kojom je Jabloku zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.

Rat U UkrajiniRusijaPresuda
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