Miss Hrvatske javila se iz Vijetnama: 'Bez zastave se ne ide, a na Jadranu je ipak najljepše'

Tri kofera, više od 20 modnih kombinacija, hrvatska zastava i velika priča o Jadranu - s tim je Ema Helena Vičar (23) početkom kolovoza stigla u Vijetnam, gdje Hrvatsku predstavlja na 73. izboru Miss World. Pred njom je gotovo mjesec dana izazova, snimanja, modnih revija, javnih nastupa i druženja sa 130 kandidatkinja iz cijelog svijeta, a raspored je, kako nam otkriva, organiziran gotovo iz sata u sat.

No Ema u Vijetnam nije stigla samo po što bolji plasman. Aktualna Miss Hrvatske, manekenka, poduzetnica i studentica Luxury Brand Managementa, svjetskoj publici želi pokazati i nešto više o zemlji iz koje dolazi.

Foto: Privatna arhiva

Između dugih snimanja, proba i natjecateljskih izazova Ema je za Net.hr otkrila kako doista izgleda život kandidatkinje za Miss World iza kulisa - od kaotičnog pakiranja i beauty rutine do novih prijateljstava, vijetnamske hrane i izazova kojem se najviše veseli. Ispričala nam je i zašto joj je hrvatska zastava bila nezaobilazan dio prtljage, kako provodi rijetke slobodne trenutke te što prvo planira napraviti kada se nakon gotovo mjesec dana intenzivnog ritma vrati kući.

Kako su izgledale posljednje pripreme prije puta u Vijetnam i što vam je zadavalo najviše brige - odjeća, nastupi ili sama pomisao na gotovo mjesec dana daleko od kuće?

Posljednji dani prije puta bili su intenzivni. Svakodnevno sam imala snimanja, fotografiranja, intervjue, probe odjeće, a uz sve to trebalo se spakirati za gotovo mjesec dana.

Najmanje me brinula činjenica da ću biti daleko od kuće jer sam se jako veselila dolasku u Vijetnam. Volim putovati i biti daleko od kuće mi nikada nije predstavljalo problem. Više sam razmišljala o tome jesam li sve dobro pripremila i hoću li uspjeti pokazati najbolje od sebe u svakom dijelu natjecanja. Dobila sam popis svega što trebam ponijeti, ali problem je i u tome što treba predvidjeti stvari koje bi mi nenadano mogle zatrebati, poput lijekova protiv temperature, probiotika ili spreja protiv insekata.

Foto: Privatna arhiva

Spakirali ste više od 20 modnih kombinacija - kako je izgledalo pakiranje za Miss World i bez koje stvari ni pod koju cijenu ne biste otputovali u Vijetnam?

Pakiranje je bilo pravi projekt jer je sve trebalo spakirati u tri kofera. Spakirala sam više od 20 kombinacija odjeće za različite događaje, od dnevnih aktivnosti i snimanja do večernjih događanja, kao i posebnu LARIE haljinu za Top Model kategoriju. Uz to dolaze i narodna nošnja, cipele, modni dodaci, nakit, kozmetika i sve ono što je potrebno za gotovo mjesec dana.

Bez hrvatske zastave se ne ide, a ponijela sam i nekoliko odjevnih predmeta s našim prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama.

Imate li neki svoj beauty ritual ili proizvod koji vam je ovih dana spas zbog intenzivnog rasporeda, šminkanja i snimanja?

Kod ovakvog rasporeda pokušavam što manje komplicirati. Najvažnija je zaštita od sunca jer je u Vijetnamu jako vruće i vlažno. Važno mi je i dobro očistiti kožu. Dani su nam jako dugi i često smo pod šminkom od ranog jutra do navečer pa, čim se vratim u sobu, prvo skidam šminku kako bi mi se lice barem malo odmorilo.

Trudim se i piti puno tekućine. Ovdje u Vijetnamu piju se odlični čajevi u kombinaciji s kockicama voća, tako da mi je to pravi spas.

Foto: Privatna arhiva

Jeste li već stigli istražiti vijetnamsku kuhinju - što vam je dosad bilo najukusnije, a jeste li probali nešto što inače nikada ne biste naručili?

Jako volim azijsku hranu i upravo sam se zato posebno veselila dolasku u Vijetnam. Hrana je vrhunska. Otkriće mi je vijetnamska juha pho, koja se priprema od temeljca, mesa, zelenog povrća i rezanaca, a mogla bih je jesti za svaki obrok.

Ovdje mi se najviše sviđa egzotično voće koje se kod nas puno rjeđe može pronaći, a ja ga obožavam. Moji favoriti su ružičasti i žuti dragon fruit i marakuja! Do kraja boravka svakako želim probati još što više autentičnih lokalnih specijaliteta koje nemamo priliku jesti kod nas.

Kako biste opisali gostoprimstvo i ljude u Vijetnamu - postoji li neki susret koji vam je već posebno ostao u sjećanju?

Od prvog dana ljudi su bili nevjerojatno ljubazni, pristojni i gostoljubivi. Stalno nam pomažu oko svega. Gdje god dođemo, ljudi nas pozdravljaju i dočekuju s osmijehom. Djeca nam mašu i žele se fotografirati s nama.

Zaista se vidi koliko su se domaćini potrudili da se osjećamo dobrodošlo. Posebno bih izdvojila to što nam čak nose suncobrane kada smo na nekim snimanjima na jakom suncu.

Foto: Privatna arhiva

Kakva je atmosfera među kandidatkinjama i postoji li neka djevojka s kojom ste se posebno povezali ili koja vas je iznenadila svojom osobnošću?

Nisam znala što očekivati od toga da se sa svih strana svijeta skupimo na jednom mjestu. Ali atmosfera među djevojkama iznenađujuće je lijepa, vesela i prijateljska.

Naravno da smo sve ovdje zbog istog natjecanja i svaka želi ostvariti što bolji rezultat, ali istovremeno provodimo gotovo svaki dan zajedno i već se stvaraju nova prijateljstva. Tek je prvi tjedan pa sam zasad najviše upoznala ostale djevojke iz Europe jer smo u istom timu i često zajedno idemo na snimanja, fotografiranja i probe.

Nadam se da ćemo tijekom sljedećih tjedana imati još više zajedničkih aktivnosti i prilika da bolje upoznamo djevojke iz drugih dijelova svijeta.

Foto: Privatna arhiva

Kad uhvatite nekoliko slobodnih sati između svih obaveza, kako ih provodite - odmarate, istražujete Vijetnam ili se družite s ostalim kandidatkinjama?

Slobodnog vremena uopće nema. Cijeli dan nam je organiziran i raspored je isplaniran praktički iz sata u sat. Ako uhvatim malo vremena između obaveza, najčešće ga iskoristim da skinem šminku, malo se odmorim, odspavam sat vremena ili nazovem obitelj.

Najviše se zasad družim sa svojom cimericom, prekrasnom Evom Velichkovskom, Miss Makedonije. Nažalost, program nam zasad ne ostavlja vrijeme za samostalno razgledavanje Vijetnama ni za duže druženje izvan službenih aktivnosti.

Voljela bih tijekom boravka vidjeti što više zemlje pa zato planiram nakon izbora ostati u Vijetnamu još nekoliko dana turistički. Možda će mi se javiti i netko od Hrvata koji žive u Vijetnamu.

Hrvatsku predstavljate pred kandidatkinjama i publikom iz cijelog svijeta - što biste im najviše voljeli pokazati o našoj zemlji i po čemu biste željeli da je zapamte?

Ovo nije samo natjecanje, nego i prilika za promociju Hrvatske u svijetu. Voljela bih da Hrvatsku zapamte kao malu zemlju s nevjerojatno mnogo prirodnih i kulturnih ljepota.

Imamo Jadransko more, prekrasne otoke, nacionalne parkove, povijesne gradove i bogatu tradiciju, ali ono što bih posebno voljela prenijeti jest naš identitet i povezanost ljudi sa svojom zemljom.

Ponosna sam što ovdje mogu predstavljati Hrvatsku i svaki put kada mi neka od djevojaka kaže da je već bila u Hrvatskoj ili da je želi posjetiti, to mi je posebno drago. A sve druge nagovaram da nas posjete.

Foto: Privatna arhiva

Čeka vas niz izazova, od Top Modela i talenta do sporta i Head-to-Heada - kojem se najviše veselite, a od kojeg imate najveću tremu?

Top Modelu se najviše veselim jer imam iskustva u modelingu i moda je nešto u čemu se osjećam vrlo prirodno. Uz to imam priliku nositi fenomenalnu plavo-zelenu haljinu inspiriranu nacionalnim parkovima Plitvička jezera i Krka - kreaciju hrvatskog brenda LARIE - i kroz nju predstaviti dio Hrvatske.

Head-to-Head doživljavam kao možda najveću odgovornost jer tamo nije važan samo nastup, nego i ono što govorimo, naše vrijednosti i poruka koju želimo prenijeti.

Ne bih rekla da imam strah od nekog izazova. Više želim u svakome dati svoj maksimum i pokazati ono za što sam se pripremala.

Foto: Privatna arhiva

Jeste li se prije puta u Vijetnam uopće stigli odmoriti i ljetovati ili su vam pripreme za Miss World potpuno preuzele ljeto?

Ne, ovo ljeto odmor još nije došao na red. Sve se vrtjelo oko priprema za odlazak u Vijetnam. Posljednjih nekoliko tjedana prije odlaska imala sam gotovo svakodnevna snimanja, intervjue, pripreme projekta Beauty With a Purpose, treninge i organizaciju svega što mi je potrebno za predstavljanje na Miss Worldu.

I ovdje je jako aktivno - rano se dižemo, kasno idemo spavati, ali znam da me čeka iskustvo koje se događa jednom u životu!

Kad sve završi, planirate li napokon pravi odmor i znate li već kamo biste voljeli otići?

Mislim da ću nakon svega prvo poželjeti nekoliko mirnih dana s obitelji i prijateljima i malo vremena bez rasporeda. Nakon gotovo mjesec dana intenzivnog rasporeda to će mi vjerojatno biti najveći odmor.

Za neko veće putovanje još nemam konkretan plan jer sam trenutno potpuno usredotočena na Miss World i želim maksimalno iskoristiti svaki dan ovdje, ali sigurno planiram provesti barem nekoliko dana na hrvatskoj obali sa sestrom i bratom.

Lijepo je svugdje, ali na našem Jadranskom moru ipak je najljepše.