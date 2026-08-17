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UZIMALA NOVAC /

Ništa joj nije sveto: Svakodnevno krala milodare iz dubrovačke crkve, pala je na Veliku Gospu

Ništa joj nije sveto: Svakodnevno krala milodare iz dubrovačke crkve, pala je na Veliku Gospu
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Foto: Igor Soban/PIXSELL/Ilustracija

Neslužbeno se doznaje da je riječ o crkvi sv. Mihajla u dubrovačkom naselju Lapad

17.8.2026.
17:48
Hina
Igor Soban/PIXSELL/Ilustracija
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Dubrovačka policija podnijela je u ponedjeljak kaznenu prijavu protiv 64-godišnjakinje koju sumnjiči da je od srpnja do blagdana Velike Gospe iz kutije za milodare u crkvi u Dubrovniku svakodnevno krala novac.

Neslužbeno se doznaje da je riječ o crkvi sv. Mihajla u dubrovačkom naselju Lapad.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 64-godišnja hrvatska državljanka 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe, u poslijepodnevnim satima iz kutije za milodare izvlačila papirnate novčanice i otuđila ukupno 90 eura.

"Utvrđeno je i kako je osumnjičena na opisani način novac namijenjen za milodare svakodnevno otuđivala od srpnja ove godine. Zahvaljujemo građaninu koji je policiji pomogao u razrješenju ovog kaznenog djela", ističu iz policije.

DubrovnikCrkvaMilodarPolicijaNovac
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