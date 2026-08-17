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[KVIZ] Koliko dobro poznaješ valute, novčanice i kovanice svijeta?

[KVIZ] Koliko dobro poznaješ valute, novčanice i kovanice svijeta?
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Foto: Shutterstock

Čiji lik je najčešći na novčanicama širom svijeta?

17.8.2026.
15:44
Webcafe.hr
Shutterstock
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Poznat po svojoj neizmjernoj moći, globalnom utjecaju i neprestanoj borbi s ekonomskim trendovima, društvenim normama i granicama vlastite vrijednosti, novac predstavlja ključni stup razvoja ljudske civilizacije. Od prvih oblika razmjene koji su spojili potrebu i vrijednost do digitalnih transakcija koje ujedinjuju svijet, njegov svijet nosi univerzalne priče o ambiciji, moći i sirovoj snazi ekonomskog duha. Tisućljećima su različiti oblici novca bili pokretači napretka, a priča o njemu postala je dio globalne povijesti. Kroz ovaj kviz vodimo vas na putovanje kroz vrijednost i povijest najvažnijeg izuma u ekonomiji i izazivamo vas da provjerite svoje znanje.

Fenomen zvani novac

Priča o razvoju društva nezamisliva je bez sredstva koje je pokretalo carstva i ujedinjavalo kulture. Scenom je od početaka civilizacije dominirao koncept novca. Pod vizionarskim vodstvom inovatora i vladara, novac je definirao svjetsku ekonomiju, spajajući intrinzičnu vrijednost s povjerenjem i stvarajući standard koji je vrijedio od istoka do zapada. Njegova priča o promjenama oblika – od školjki i stoke, preko kovanica i papirnatih novčanica do digitalnih valuta – postala je dio globalne povijesti, a sustavi poput zlatnog standarda ili fiat valuta postavili su temelje produkcije i komercijalnog uspjeha. Njegova ostavština svjedoči o bogatom mozaiku ekonomske povijesti koji je postavio temelje našem razumijevanju moderne civilizacije.

Od školjke do kriptovalute: Koji je njegov razvojni put?

Prije pojave novca, ljudi su se oslanjali na trampu – izravnu razmjenu dobara i usluga. Iako jednostavan, ovaj sustav bio je nepraktičan. Kako bi riješili problem, društva su počela koristiti robni novac, gdje su određeni predmeti univerzalne vrijednosti služili kao sredstvo razmjene. To su bili sol, školjke, stoka ili žito. Iako su olakšali trgovinu, ovi oblici novca imali su nedostatke: bili su neprenosivi, kvarljivi i teško djeljivi.

Prava revolucija dogodila se oko 600. godine pr. Kr. u Lidiji, gdje su iskovane prve standardizirane kovanice od legure zlata i srebra. Kovanice su bile trajne, prenosive i imale su zajamčenu vrijednost, što je drastično ubrzalo razvoj trgovine i carstava. Stoljećima kasnije, u Kini 7. stoljeća, pojavio se papirnati novac. U početku je bio samo potvrda o pohranjenom zlatu, no s vremenom je postao samostalno sredstvo plaćanja, postavljajući temelje za moderni bankarski sustav.

U 20. stoljeću svijet je napustio zlatni standard i prešao na fiat novac, valute čija vrijednost ne leži u materijalu, već u povjerenju u državu koja ih izdaje. Euro, dolar i druge svjetske valute primjeri su ovog sustava. Danas svjedočimo novoj transformaciji: usponu elektroničkog i digitalnog novca. Od plaćanja karticama i mobilnim aplikacijama do pojave kriptovaluta poput Bitcoina, novac postaje sve više dematerijaliziran, otvarajući novo poglavlje u svojoj fascinantnoj evoluciji.

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