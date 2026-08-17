Širi se zaraza u susjedstvu, otkriveni novi slučajevi. Bolest stigla i u druge europske zemlje

Raste broj zaraženih neuroinvazivnim oblikom groznice Zapadnog Nila u Srbiji, potvrdili su novi podaci Instituta za javno zdravstvo Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut".

Nakon što su prije dva tjedna otkriveni prvi pacijenti s ovim teškim oblikom bolesti, potvrđena su četiri nova slučaja zaraze virusom koji prenose komarci, prenosi Blic.

Od početka sezone nadzora u lipnju do jučerašnjeg dana registrirano je ukupno šest slučajeva zaraze.

Zaraženi pacijenti dolaze iz tri okruga - dva slučaja iz Beograda, te po dva slučaja zabilježena su u Južnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu.

Zaražene su dvije žene i četiri muškarca prosječne starosti 64 godine, naveli su iz Instituta.

Zaraženi u više europskih zemalja

Osim u Srbiji, ove su sezone slučajevi registrirani u još sedam europskih zemalja. Najviše zaraza otkriveno je u Italiji, zatim Grčkoj, Rumunjskoj, Francuskoj, Sjevernoj Makedoniji, Španjolskoj i Njemačkoj.

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Ne prenosi se s čovjeka na čovjeka. Glavni prenositelj bolesti je vrsta Culex pipiens, takozvani domaći ili riječni komarac.

Sezona prijenosa bolesti u susjedstvu traje od lipnja do studenog, a cjepivo za ljude ne postoji. Naglasak je na prevenciji uboda i smanjenju njihove populacije.

Infekcija kod ljudi nakon inkubacije od dva do šest dana najčešće prolazi bez simptoma. Kod 20 do 30 posto zaraženih, javljaju se povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima, zglobovima te razni simptomi gastrointestinalnog sustava. Kod nekih oboljelih može se pojaviti prolazni osip, ranije je izvijestio Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Kod blažeg oblika bolesti, simptomi nalik gripi traju od dva do pet dana. Liječe se simptomatski i većina se oporavi bez trajnih posljedica.

U manje od 1 posto zaraženih, može se javiti teži oblik bolesti koji zahvaća središnji živčani sustav kao i simptomi meningitisa i encefalitisa.

Veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe s kroničnim oboljenjima.