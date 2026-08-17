Srpkinja ima samo riječi hvale za našu Saru: 'Tada mi je bila jedna od omiljenih'

Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak (31) osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu, ona je do tog uspjeha stigla hicem od 62.43 metara kojega je izvela već u prvoj seriji finala. Srebro je osvojila Njemica Julia Ulbricht (25) sa 61.53m, a broncu Srpkinja Adriana Vilagoš (22) sa 60.93m.

Adriana Vilagoš se u ponedjeljak vratila s broncom u Beograd i odmah po dolasku podijelila svoje dojmove, a progovorila je i o našoj Sari Kolak, s kojom se srdačno zagrlila.

"Nakon nekoliko sati sna zbog ranog leta dojmovi se još nisu dobro slegli. Mogu reći da ovo nismo ovako isplanirali niti očekivali. Na kraju, medalja je tu, iako je brončana. Nadali se jesmo da će to biti najbolji mogući scenarij, hitac i plasman, no ima dana kada se moramo zadovoljiti onim što je tu. To nam služi kao snažna motivacija za daljnju gradnju na ovome i, naravno, cilj ostaje da idući put za dvije godine bude bolje", rekla je na početku, pa odgovorila na pitanje o Sari Kolak:

"Kada sam ja počela bacati koplje, ona je bila na vrhuncu karijere i osvojila zlato na Olimpijskim igrama. Sjećam se da mi je tada bila jedna od omiljenih bacačica. Otkako se natječem s njom, uvijek mi je drago, prije svega jer možemo razgovarati na našem jeziku. Imala je doista teških deset godina, punih mučenja i borbi, tako da mi je iznimno drago što je osvojila zlato i što baca ovako dobro."