Kolak se vratila na vrh, Mini Barakude obranile zlato, a šok dana desio se u Francuskoj

Protekli sportski vikend donio je brojna uzbudljiva događanja u svijetu sporta, a mi vam donosimo ona najzanimljivija.

Najznačajniji sportski rezultat za nas ovog vikenda ne dolazi iz nogometa, već vaterpola, gdje je hrvatska reprezentacija do 20 godina u bugarskoj Varni pobijedila Španjolsku sa 17:14 i tako obranila zlato osvojeno prije dvije godine.

Jednako je značajan uspjeh zlato koje je hrvatska bacačica koplja Sara Kolak (31) osvojila u Birminghamu na Europskom atletskom prvenstvu, što joj je prva medalja od 2016. godine. Hrvatska je tako dobila još jedan veliki razlog za slavlje na velikoj sportskoj sceni.

Odigrano treće kolo HNL-a

Uzbudljivo je bilo i u nogometu. Dinamo je slavio protiv Rudeša 4:0 u utakmici u kojoj je dva pogotka postigao Dion Drena Beljo, Istra 1961 je slavila 3:0 protiv Slaven Belupa, a prvi pogodak na susretu postigao je supertalent Nik-Škafar Žužić. Slavlja su upisali i Osijek protiv Lokomotive, Varaždin protiv Rijeke i Hajduk protiv Gorice.

Slavlja u Superkupu

Arsenal je s velikih 3:0 slavio protiv Manchester Cityja, na čijoj klupi od ove godine sjedi Enzo Maresca, i time osvojio Community Shield. Topnici su poveli u prvoj minuti pogotkom Calafiorija, a do kraja utakmice zabili su još Kai Havertz i Martin Odegaard. Arsenal je tako novu sezonu otvorio trofejem i najavio velike ambicije.

Razloga za slavlje imao je i francuski Lens. Nova momčad Franje Ivanovića šokirala je europskog prvaka PSG pogotkom Floriana Thauvina i uzela francuski Superkup.