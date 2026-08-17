FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZASTRAŠUJUĆE /

Strašna bilanca požara kod Omiša: Izgorjelo 106 vozila, 43 kuće, ali šteta se još zbraja

Strašna bilanca požara kod Omiša: Izgorjelo 106 vozila, 43 kuće, ali šteta se još zbraja
×
Foto: RTLDanas

Župan je podsjetio na obećanje premijera Plenkovića o pomoći Vlade u sanaciji prostora i objekata te obeštećenjima

17.8.2026.
9:32
Hina
RTLDanas
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U požaru, koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao područje Lokve Rogoznice i Omiša, u cijelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te sedam gospodarskih, tri ugostiteljska i šest pomoćnih objekata obiteljskim kućama, izvijestio je u ponedjeljak župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.

"Također u cijelosti izgorjelo je i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu," rekao je Boban za Hinu. Po njegovim riječima djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.

Čeka se uvid o štetama u poljoprivredi

Na upit je li bilo oštećenih maslinika, župan Boban je kazao kako još nije obavljen uvid o štetama u poljoprivredi.

Objasnio je kako će nakon što se Grad Omiš očituje izvidima podnijeti zahtjev Stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode.

Podsjetio je kako je premijer Andrej Plenković obećao da će i Vlada pomoći u sanaciji prostora i objekata, te obeštećenja.

Požar U OmišuOmišBlaženko BobanAndrej Plenković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike