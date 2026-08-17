Mučna snimka: Zvijezda Bayerna teturala, tresla se i srušila, stigle prve informacije

Strašne scene stižu nam iz Njemačke, gdje se veznjak Bayerna Jamal Musiala (23) zatresao, pa i srušio tijekom prijateljske utakmice protiv RB Leipziga.

Do njemačkog reprezentativca odmah su dotrčali suigrači i protivnički igrači koji su pridržali Musialu dok liječnička služba nije stigla i intervenirala. Dramatičnu situaciju možete pogledati OVDJE.

Prema prvim informacijama, stanje igrača je stabilno, a to je nekoliko sati nakon utakmice potvrdio i član uprave Bayerna zadužen za sport.

Kako piše Bild uzrok njegovih tegoba bili su vrtoglavica i problemi s cirkulacijom, kojima su pridonijeli iznimno zahtjevni vremenski uvjeti. Utakmica je u Münchenu odigrana na temperaturi od 33 Celzijeva stupnja.

Ipak, Musialino teturanje i pad dodatno zabrinjavaju zbog činjenice da je već nekoliko puta imao problema sa zdravljem. Posebno se pamti teški lom noge na Svjetskom klupskom prvenstvu zbog kojeg je Musiala propustio gotovo cijelu prošlu sezonu.