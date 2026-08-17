FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAŠNO /

Mučna snimka: Zvijezda Bayerna teturala, tresla se i srušila, stigle prve informacije

Mučna snimka: Zvijezda Bayerna teturala, tresla se i srušila, stigle prve informacije
×
Foto: Oryk HAIST/imago sportfotodienst/Profimedia

Musialino teturanje i pad dodatno zabrinjavaju zbog činjenice da je već nekoliko puta imao problema sa zdravljem.

17.8.2026.
10:12
Sportski.net
Oryk HAIST/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Strašne scene stižu nam iz Njemačke, gdje se veznjak Bayerna Jamal Musiala (23) zatresao, pa i srušio tijekom prijateljske utakmice protiv RB Leipziga.

Do njemačkog reprezentativca odmah su dotrčali suigrači i protivnički igrači koji su pridržali Musialu dok liječnička služba nije stigla i intervenirala. Dramatičnu situaciju možete pogledati OVDJE.

Prema prvim informacijama, stanje igrača je stabilno, a to je nekoliko sati nakon utakmice potvrdio i član uprave Bayerna zadužen za sport.

Kako piše Bild uzrok njegovih tegoba bili su vrtoglavica i problemi s cirkulacijom, kojima su pridonijeli iznimno zahtjevni vremenski uvjeti. Utakmica je u Münchenu odigrana na temperaturi od 33 Celzijeva stupnja.

Ipak, Musialino teturanje i pad dodatno zabrinjavaju zbog činjenice da je već nekoliko puta imao problema sa zdravljem. Posebno se pamti teški lom noge na Svjetskom klupskom prvenstvu zbog kojeg je Musiala propustio gotovo cijelu prošlu sezonu.

Bayern MünchenJamal Musiala
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike