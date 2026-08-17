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Divljački protutnjao koz naselje, možda će 'odležati' u zavoru: Pogledajte nenormalnu brzinu

Divljački protutnjao koz naselje, možda će 'odležati' u zavoru: Pogledajte nenormalnu brzinu
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Foto: Screenshot Googlemaps

Za takvo prekoračenje brzine predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili zatvorska kazna

17.8.2026.
10:50
danas.hr
Screenshot Googlemaps
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Na Peteranskoj cesti u Koprivnici policija je u ponedjeljak ujutro zabilježila veliko prekoračenje brzine.

Vozač automobila vozio je 139 kilometara na sat na dijelu ceste kroz naseljeno mjesto na kojem je brzina ograničena na 60 km/h, objavili su iz PU koprivničko-križevačke.

Policija će nakon provedene obrade protiv vozača pokrenuti prekršajni postupak. Navode da se prekršaj dogodio u 6.25 sati ujutro. 

Velika novčana kazna ili zatvor

Za takvo prekoračenje brzine predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili zatvorska kazna do 60 dana, stoji u priopćenju policije. 

Vozaču se može izreći i zabrana upravljanja vozilima B kategorije do 12 mjeseci, a nakon pravomoćnosti odluke dobit će i šest negativnih prekršajnih bodova.

PolicijaPrekoračenje BrzineKoprivnica
komentara
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