Divljački protutnjao koz naselje, možda će 'odležati' u zavoru: Pogledajte nenormalnu brzinu

Na Peteranskoj cesti u Koprivnici policija je u ponedjeljak ujutro zabilježila veliko prekoračenje brzine.

Vozač automobila vozio je 139 kilometara na sat na dijelu ceste kroz naseljeno mjesto na kojem je brzina ograničena na 60 km/h, objavili su iz PU koprivničko-križevačke.

Policija će nakon provedene obrade protiv vozača pokrenuti prekršajni postupak. Navode da se prekršaj dogodio u 6.25 sati ujutro.

Velika novčana kazna ili zatvor

Za takvo prekoračenje brzine predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili zatvorska kazna do 60 dana, stoji u priopćenju policije.

Vozaču se može izreći i zabrana upravljanja vozilima B kategorije do 12 mjeseci, a nakon pravomoćnosti odluke dobit će i šest negativnih prekršajnih bodova.