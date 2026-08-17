Meri Banovac: 'Pogriješila sam i žao mi je. Nisam povezala trend s težinom stvarnog događaja'

Hrvatska influencerica Meri Banovac (34), našla se na meti kritika zbog videa koji je objavila na TikToku, a zatim vrlo brzo uklonila. Snimka se u međuvremenu proširila drugim društvenim mrežama, gdje je pokrenula burnu raspravu zbog konteksta požara i tragedije s kojim se povezivao zvuk korišten u videu.

Dio korisnika društvenih mreža njezinu je objavu ocijenio neprimjerenom, a na Redditu su se pojavili i pozivi brendovima i sponzorima s kojima influencerica surađuje da preispitaju daljnju suradnju s njom.

Nakon brojnih reakcija kontaktirali smo Meri, koja je za Net.hr objasnila kako je video nastao i što se dogodilo nakon njegove objave.

'Nisam povezala trend s težinom stvarnog događaja'

Meri nam je objasnila da je u videu koristila zvuk iz TikTok trenda koji se, kako kaže, na toj platformi inače koristi u sasvim drugačijem kontekstu.

„Video je nastao korištenjem zvuka iz TikTok trenda koji se inače koristi u potpuno drugačijem kontekstu, kao šala na situacije u kojima netko puno govori, ponavlja se, a zapravo ništa konkretno ne kaže. U trenutku objave nisam povezala taj trend s težinom i posljedicama stvarnog događaja iz kojeg je zvuk originalno preuzet“, ispričala nam je Meri.

Kaže da je ubrzo nakon objave shvatila da video, neovisno o njezinoj prvotnoj namjeri, nije primjeren s obzirom na tragediju s kojom je zvuk povezan.

„Nekoliko minuta nakon objave sama sam shvatila koliko je video, bez obzira na moju namjeru, neprimjeren u kontekstu tragedije koja se dogodila i odmah sam ga uklonila“, objasnila je.

'Potpuno razumijem zašto je izazvao negativne reakcije'

Influencerica naglašava da joj namjera nije bila ismijavati požar, tragediju ni ljude koji su njome pogođeni, ali priznaje da je prije objavljivanja trebala bolje razmisliti o kontekstu.

„Nije mi bila namjera ismijavati požar, tragediju niti ljude koji su njome pogođeni. Ipak, potpuno razumijem zašto je objava izazvala negativne reakcije. Pogriješila sam jer prije objave nisam dovoljno razmislila o kontekstu i zbog toga mi je iskreno žao“, kazala nam je.

Dodala je kako se ne želi opravdavati niti umanjivati vlastitu odgovornost za objavu.

„Mogu samo priznati da sam pogriješila, ispričati se ljudima koje je objava povrijedila i iz ove situacije nešto naučiti“, zaključila je.

Ispričala se i pratiteljima

Nakon što se oko uklonjenog videa razvila rasprava, Meri se oglasila i putem Instagram Storyja. Ondje je također priznala da je video bio „potpuno nepromišljen i neprimjeren“ te poručila da ga je uklonila čim je shvatila kako može biti doživljen u kontekstu tragedije.

Foto: Instagram

„Nije mi bila namjera ismijavati tragediju niti ljude koji su njome pogođeni, ali namjera ne mijenja činjenicu da sam pogriješila. Žao mi je. Trebala sam razmisliti prije nego što sam stisnula 'objavi'“, napisala je.

U istoj je objavi otkrila i da je još prije cijele situacije bilo dogovoreno da će 19. kolovoza sudjelovati u humanitarnoj akciji i prikupljanju sredstava za ljude pogođene požarom.

Naglasila je pritom da humanitarnu akciju ne spominje kako bi opravdala sporni video, već zato što želi da u središtu pozornosti ostane pomoć ljudima kojima je potrebna.