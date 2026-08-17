Ne, ovaj krajolik ne pripada Marsu: Čudesno 'Oko svijeta' ostavit će vas bez daha

Naizgled prizor s drugog planeta, surov i nestvaran, no ovaj krajolik ne pripada Marsu. U srcu središnje Anatolije, u blizini grada Karapınara u turskoj provinciji Konya, smjestilo se geološko čudo koje oduzima dah.

Riječ je o jezeru Meke, jedinstvenoj vulkanskoj formaciji koja iz zraka podsjeća na golemo oko, zbog čega je s pravom dobilo nadimak "Oko svijeta" i "Nazar Anatolije". Ipak, iza ove fascinantne ljepote krije se tužna priča o borbi za opstanak.

Jezero rođeno iz vatre

Priča o jezeru Meke započela je prije otprilike četiri do pet milijuna godina. Tada je snažna freatomagmatska erupcija, eksplozivni susret užarene magme i podzemnih voda, stvorila široki krater poznat kao maar. Tijekom tisućljeća, taj se krater ispunio vodom, formirajući primarno jezero.

No, geološka aktivnost na ovom području nije stala. Prije otprilike 9000 godina, nova, manja erupcija dogodila se u samom središtu postojećeg jezera. Iz vode se uzdigao novi vulkanski stožac, visok oko 50 metara, unutar kojeg se također formirao manji, sekundarni krater.

Upravo ta jedinstvena struktura, veće jezero dugo oko 800 i široko 500 metara koje okružuje središnji otok s vlastitim jezerom, stvorila je nevjerojatnu vizualnu iluziju oka. Vanjsko jezero, nekoć duboko i do 12 metara, činilo je "šarenicu", dok je unutarnje, duboko čak 25 metara, predstavljalo "zjenicu" ovog anatolskog diva, piše Daily Sabah.

Cijeli kompleks smješten je na nadmorskoj visini od 981 metra, okružen crvenkastim vulkanskim stijenama koje dodatno pojačavaju dojam izvanzemaljskog krajolika.

Nazar Anadolije i izgubljeno utočište

Zbog svog prepoznatljivog oblika, jezero je postalo poznato kao "Nazar Anatolije", aludirajući na tradicionalni turski amulet protiv uroka, nazar boncuğu. Ali njegova vrijednost nije bila samo estetska.

Jezero Meke i okolno močvarno područje bili su ekosustav od neprocjenjive važnosti. Područje je nekada vrvjelo životom, služeći kao ključna postaja i odmorište za gotovo stotinu vrsta ptica selica. Ime "Meke" potječe od turskog naziva za pticu lisku ("sakarmeke"), koja je nekoć masovno obitavala ovdje.

Zbog svoje jedinstvenosti, jezero je 1989. godine proglašeno zaštićenim područjem prvog stupnja, a kasnije i spomenikom prirode. Godine 2005. uvršteno je na popis Ramsarske konvencije kao močvarno područje od međunarodne važnosti, čime je potvrđen njegov globalni ekološki značaj.

Lokalno stanovništvo živjelo je u skladu s jezerom, baveći se poljoprivredom u njegovoj okolici, a jezero je bilo i nezaobilazna točka za ljubitelje prirode, fotografe i geologe iz cijelog svijeta.

Tiha smrt jednog čuda prirode

Posljednjih dvadesetak godina svjedočimo tihom umiranju ovog prirodnog dragulja. Nekada plava "šarenica" anatolskog oka danas je uglavnom suha, beživotna ravnica prekrivena bijelim naslagama soli. Središnji vulkanski stožac, nekoć ponosni otok, sada je spojen s obalom. Voda se povukla do te mjere da je jezero izgubilo više od 99 posto svoje nekadašnje zapremine.

Razlozi ove ekološke katastrofe su složeni, ali korijeni problema leže u kombinaciji klimatskih promjena i neodrživih ljudskih aktivnosti. Sve učestalije i dugotrajnije suše smanjile su dotok vode, dok je nekontrolirano crpljenje podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina u bazenu Konye drastično snizilo razinu vodonosnika koji je hranio jezero.

Ravnoteža između dotoka i isparavanja nepovratno je narušena. Ono malo vode što je preostalo postalo je hiperslano, a visoka koncentracija soli dovela je do bujanja halobakterija, mikroorganizama koji vodi daju sablasnu crvenu boju. Ptice selice, uključujući i plamence, odavno su pronašle druga utočišta. "Oko svijeta" se polako, ali sigurno zatvara.

Sudbina jezera Meke služi kao snažno upozorenje na krhkost prirodnih ekosustava i dalekosežne posljedice ljudskog djelovanja. Ovo geološko čudo, oblikovano vatrom i vodom tijekom milijuna godina, na rubu je nestanka zbog nemara koji traje tek nekoliko desetljeća. Iako njegov presušeni, crvenkasti krajolik danas više nego ikad podsjeća na Mars, privlačeći posjetitelje svojom surovom, postapokaliptičnom ljepotom, to je slaba utjeha.

Priča o jezeru Meke tragičan je podsjetnik da su i najimpresivniji spomenici prirode ranjivi i da je njihovo očuvanje naša zajednička odgovornost. Bez hitne i odlučne akcije usmjerene na obnovu podzemnih voda i održivo upravljanje resursima, "Oko svijeta" bi moglo zauvijek ostati zatvoreno, postavši tek sjećanje na fotografijama i tužna fusnota u geološkim udžbenicima.

POGLEDAJTE GALERIJU