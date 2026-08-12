Nolanova 'Odiseja' stvorila novi fenomen: Krenite i vi stopama mitskog junaka

Filmski blockbuster Christophera Nolana "Odiseja" ne samo da je poharao svjetske kinoblagajne, već je pokrenuo i novi val putovanja, inspirirajući gledatelje da krenu stopama mitskog junaka.

Nolanova odluka da se osloni na stvarne, spektakularne lokacije umjesto na digitalne efekte, pretvorila je drevne krajolike Grčke, Italije, Maroka i Škotske u nove zvijezde turističke karte svijeta.

'Nolanov efekt' i novi val putnika

Film je, nakon samo četiri vikenda prikazivanja, postao Nolanov komercijalno najuspješniji uradak, sa zaradom od 1,1 milijardu dolara na globalnoj razini. No, njegov utjecaj daleko nadilazi financijske pokazatelje.

Takozvani "Nolanov efekt" potaknuo je globalnu fascinaciju ne samo filmom, već i Homerovim epom na kojem je temeljen. Prodaja knjige u Ujedinjenom Kraljevstvu porasla je za nevjerojatnih 1400 posto, dok je interes za učenje grčkog jezika također značajno skočio.

Ovaj kulturni fenomen izravno se prelio na turizam. Nedavna analiza pokazala je da je interes na Googleu za putovanje u Troju skočio za 3.421 posto nakon srpanjske premijere filma, piše Page Six.

Lokacije koje su oživjele mitski svijet

Gledatelji očito napuštaju kina s jednim pitanjem: mogu li i sami posjetiti svijet koji su vidjeli na velikom platnu? Odgovor je potvrdan, a ovo je pet ključnih lokacija koje su oživjele Homerov ep.

Odisejev susret s kiklopom u Grčkoj

Grčki poluotok Peloponez poslužio je kao kulisa za neke od najnapetijih scena. Plaža Voidokilia, prepoznatljiva po svom jedinstvenom polukružnom obliku, jedna je od glavnih grčkih lokacija u filmu. Iznad nje smjestila se Nestorova špilja, koja je u filmu postala dom kiklopa Polifema.

Upravo je ovdje snimljena dramatična scena u kojoj jednooki div zarobljava Odiseja i njegovu posadu. Svjesne novog interesa, lokalne vlasti već pripremaju tematsku turističku rutu koja će povezivati filmske lokacije s arheološkim nalazištima i gastronomskom ponudom regije.

Itaka pronađena na otoku Favignanan u Siciliji

Iako je u epu Odisejev dom na Jonskom moru, Nolan je svoju Itaku pronašao na Siciliji. Otok Favignana, najveći u arhipelagu Egadskih otoka, postao je utjelovljenje Odisejevog kraljevstva, s tvrđavom Santa Caterina na vrhu otoka kao njegovom palačom.

Foto: Profimedia

Ovaj izbor pokazao se kao pun pogodak, ne samo vizualno, već i ekonomski. Procjenjuje se da bi "Odiseja" otoku mogla donijeti više od 500 milijuna dolara prihoda od turizma. Kako bi se taj potencijal iskoristio, u bivšoj tvornici tune, koja je služila kao produkcijski centar, u listopadu se otvara stalna izložba posvećena filmu.

Ipak, lokalne vlasti svjesne su opasnosti od prekomjernog turizma te su već uvele mjere poput ograničavanja broja vozila i postavljanja bova za plovila kako bi zaštitile krhki ekosustav.

Zidine drevne Troje u Maroku

Za prikaz drevne Troje, poprišta desetogodišnjeg rata, Nolan je odabrao Maroko. Utvrđeno naselje Aït Benhaddou, koje se nalazi pod zaštitom UNESCO-a, svojim je zemljanim građevinama savršeno dočaralo izgled legendarnog grada.

Scene iskrcavanja i pronalaska Trojanskog konja snimljene su pak na pješčanim plažama Essaouire, na atlantskoj obali Maroka.

Mračni predjeli epa u Škotskoj i Islandu

Za mračnije i surovije dijelove Odisejevog putovanja, produkcija se preselila na sjever. Ruševine dvorca Findlater na sjeveroistočnoj obali Škotske, koje stoljećima odolijevaju udarima Sjevernog mora, pružile su savršenu atmosferu.

Scene borbe s divovima Lestrigoncima snimane su u škotskoj šumi Kalbin, dok su crne pješčane plaže na jugu Islanda poslužile za vizualno upečatljiv prikaz podzemnog svijeta Hada.

"Odiseja" je još jednom potvrdila snagu filma kao pokretača turističkih trendova, sposobnog da manje poznate lokacije pretvori u svjetske atrakcije. Ovaj fenomen nije nov, ali Nolanov ep ga je podigao na novu razinu, pokazujući kako vješto ispričana priča može oživjeti ne samo mit, već i stvarna mjesta na kojima je nastala.

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