Živi da služi suprugu, zove ga 'gospodarom': 'Stalno mi upućuju isti okrutan komentar'

Laura Zachary (37) iz Engleske ponosno se naziva "tradicionalnom suprugom (eng. 'tradwife')", dijelom pokreta žena koje zagovaraju povratak tradicionalnim ulogama. Njezin život, koji definira kao služenje i pokornost suprugu Zionu, izaziva žestoke debate.

Dok tvrdi da žene koje nisu poput nje jednostavno "ne ulažu trud" jer su postale "lijene", ona istovremeno vodi vlastiti, vrlo unosan posao, što je paradoks koji zbunjuje mnoge kritičare. Njezina priča o modernom braku kroz prizmu prošlosti privlači veliku pažnju.

'Ponosni vođa' i supruga koja služi

Njihov brak, sklopljen nakon samo nekoliko mjeseci veze, temelji se na strogoj podjeli uloga. Zion (34) je, kako sam kaže, "ponosni vođa kućanstva", a Laurina je uloga da ga podržava. Njihova svakodnevica vjerno odražava ta uvjerenja.

Laura se budi u šest ujutro kako bi suprugu skuhala kavu, nakon čega sat vremena čita Bibliju. Preuzela je sve kućanske poslove, od kuhanja i čišćenja do kupovine namirnica.

Zion je, s druge strane, odgovoran za financije i donošenje svih važnih odluka. Laura tvrdi da joj je takav život bez stresa jer je Zion, kojeg naziva "Gospodarom" doma, preuzeo sav teret odlučivanja. "Uživam u tradicionalnom braku", kratko je poručio Zion.

Žene 'nisu stvorene za odlučivanje'

Laurini stavovi sežu mnogo dalje od podjele kućanskih poslova. U svojim online videima iznosi tvrdnje koje mnogi smatraju alarmantnima, poput one da "žene zapravo nisu stvorene da donose odluke".

Ništa manje kontroverzno nije ni njezino mišljenje da su žene bez partnera "prazne, bez duše i ogorčene". Drugim ženama poručuje da prestanu biti "nekakve 'boss babe' frajerice" i da se umjesto toga fokusiraju na to da "izgledaju lijepo". Njezina filozofija svodi vrijednost žene isključivo na uslužnost i izgled, što je srž kritika s kojima se suočava, piše Mirror.

Poduzetnica koja propovijeda protiv karijere

Najveći paradoks u Laurinoj priči jest činjenica da je, unatoč protivljenju "boss babe" mentalitetu, i sama uspješna poduzetnica. Napustila je prijašnji posao savjetnice za veze kako bi pokrenula vlastiti biznis - "Akademiju za brak".

Sebe opisuje kao "najtraženiju englesku učiteljicu tradicionalnog i biblijskog supružništva", a klijenticama nudi online tečajeve i mentorstvo. Cijene njezinih programa, koji uče žene kako se pokoravati muževima i dobro izgledati za njih, dosežu i do 30.000 eura.

Dok drugima savjetuje odricanje od karijere, ona je na toj ideologiji izgradila profitabilan posao, što kritičari ističu kao vrhunac licemjerja.

Lavina kritika i obrana vlastitog izbora

Njihov životni stil ne prolazi bez osude javnosti. Mnogi njihov odnos nazivaju "internaliziranom mizoginijom", a neki otvoreno kažu da im se od takve dinamike "povraća".

Ipak, Laura ističe jedan komentar koji se neprestano ponavlja i koji smatra posebno okrutnim: "Ljudi misle da je ponižavajuće brinuti se o muškarcu".

Unatoč ovim kritikama, par je pak zadovoljan svojim životom. "Ja jednostavno volim brinuti o svom muškarcu", kaže Laura. Zion poručuje kritičarima da je sve stvar osobnog izbora. "Pažljivo birajte kako želite živjeti svoj život", zaključuje on.

Bilo kako bilo, Laura i Zion Zachary nastavljaju živjeti po svojim pravilima, promovirajući povijesne rodne stereotipe kao recept za sretan brak. Dok ih jedni osuđuju, a drugi podržavaju, oni su u svojoj kontroverznoj filozofiji pronašli ne samo osobnu sreću, već i unosan posao.

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