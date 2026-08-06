Isprobavala vjenčanicu, a onda joj prišla 70-godišnjakinja s neočekivanim upozorenjem

Theodora Skerritt, 26-godišnjakinja iz Dorseta u Ujedinjenom Kraljevstvu, nije ni slutila da će njezina subotnja kupovina u lokalnoj dobrotvornoj trgovini postati viralna senzacija. Dok je iz zabave isprobavala starinsku vjenčanicu, prekinuo ju je susret koji je pokrenuo lavinu rasprava na internetu.

'Nemoj to činiti'

Theodora, koja na društvenim mrežama objavljuje pod imenom @itstheajune, priznaje da ima "slabost prema lijepim haljinama" i jednostavno nije mogla odoljeti, a da ne isproba jednu vjenčanicu na koju je naišla. Iako nije zaručena niti, kako kaže, "još spremna za to", odlučila je zabilježiti trenutak za svoj TikTok kanal.

"Obožavam 'charity shopping' i provela sam divnu subotu obilazeći trgovine u svom kraju", ispričala je. "Snimala sam to za TikTok i dogodilo se da je kamera bila upaljena baš kad mi je prišla ova gospođa!"

Na snimci se vidi kako Theodori, dok drži vjenčanicu preko svoje odjeće, prilazi starija žena s tihim, ali jasnim upozorenjem. "Nemoj to činiti", šapnula joj je. "Vjeruj meni. Imam 70 godina i u braku sam 52 godine."

Theodora se nasmijala i odgovorila joj: "Nisam zaručena, ne brinite. Samo kad vidim lijepu haljinu, moram je isprobati." Kasnije je objasnila da je u prvom trenutku bila zbunjena i nije bila sigurna šali li se žena. "Ali kad sam vidjela da ima vragolast osmijeh na licu, znala sam da se smijem nasmijati", dodala je.

Video je postao 'ratna zona' za rasprave o braku

Theodora je ostala zapanjena kad je njezin video postao viralan, prikupivši više od dva milijuna pregleda. No, iznenađenje je pratio i šok, jer se njezin odjeljak za komentare pretvorio u pravu "ratnu zonu".

Korisnici su se žustro prepirali, iznoseći potpuno suprotstavljena stajališta i iskustva o braku. Dok su jedni podržavali savjet 70-godišnjakinje, tvrdeći da je brak precijenjen, drugi su branili instituciju braka i dijelili svoja pozitivna iskustva.

"Ipak, primila sam nekoliko divnih privatnih poruka od žena koje su se htjele uvjeriti da taj komentar nisam uzela k srcu, što je bilo jako slatko", ispričala je Skerritt za časopis People.

"Bilo mi je vrlo zanimljivo čitati o svačijim iskustvima, ali na kraju dana, to su samo to - njihova iskustva."

Održiva moda i potraga za savršenom haljinom

Unatoč viralnoj drami i podijeljenim mišljenjima, Theodora nije dopustila da joj to iskustvo pokvari pogled na budućnost. Štoviše, potvrdila je da je apsolutno otvorena za ideju da svoju vjenčanicu jednog dana pronađe upravo u "second hand" trgovini. Njezin stav odražava rastući trend održivosti u svijetu vjenčanja.

"Vjerujem da sva odjeća zaslužuje drugi život ako je još u dobrom stanju. Mnogi ljudi jednostavno doniraju svoje vjenčanice kako bi one mogle doživjeti još jednu ljubavnu priču", objašnjava ona.

"Zato apsolutno, da, ako pronađem onu savršenu, kupila bih 'second hand' vjenčanicu." Uz ekološku komponentu i podršku dobrotvornim organizacijama, ističe i onu praktičnu. "Ne samo da je to dobro za okoliš i u humanitarne svrhe, već je i puno povoljnije za budžet!"

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