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Dinamo objavio veliku vijest u vezi Luke Stojkovića

Dinamo objavio veliku vijest u vezi Luke Stojkovića
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Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia

Stojković se tako pridružio brojnim legendama kluba od Zvone Bobana i Luke Modrića do Martina Baturine

28.8.2026.
19:40
Sportski.net
Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia
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Ono što se znalo još prije Vikinga sada je dobilo i službenu potvrdu - Luka Stojković nova je desetka Dinama.

Broj je to na dresu koji su prije njega nosili brojni Dinamovi velikani, od Luke Modrića i Zvonimira Bobana do Martina Baturine. Posljednji ga je na dresu nosio Gabriel Vidović, a od njegova odlaska ovog ljeta broj je bio upražnjen, iako se znalo da će ga Stojković dobiti jer je sam Mario Kovačević potvrdio tu odluku, uz napomenu kako ranije nije bilo moguće zbog UEFA-inih propisa.

"Naravno da je to velika stvar da me ljudi spominju u tom kontekstu, znamo kakve su legende nosile taj broj u Dinamu, ali to je odluka trenera i kluba", rekao je tada Stojković, nova "plava desetka".

Kako je Dinamo predstavio svoj novi broj 10 pogledajte OVDJE.

Luka StojkovićDinamo
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