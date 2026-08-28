Što superračunalo kaže o šansama hrvatskih klubova u Europi

Nakon što je u srijedu Dinamo porazom od Vikinga izborio Europsku ligu, odnosno Hajduk u četvrtak pobjedom protiv Rakowa Konferencijsku ligu, u petak je održan ždrijeb koji je otkrio iduće protivnike naših predstavnika u europskim natjecanjima.

Tako je ždrijeb odlučio kako će Dinamo kod kuće igrati protiv Bayera, Anderlechta, Sturm Graza i NEC-a, dok će u goste ići kod Stade Rennesa, AZ-a, Sunderlanda i Hapoela Beršebe. Mnogi su taj ždrijeb ocijenili kao težak, ali prolazan. Sličnog je mišljenja bio i Daniel Šarić u razgovoru za Net.hr, a sličnog je mišljenja i superračunalo.

Naime, prema simulacijama Football Rankeda, Dinamo bi trebao osvojiti 10,6 bodova, što bi ga svrstalo na 19. mjesto Europske lige i osiguralo prolaz. U brojnim simulacijama koje je to superračunalo odradilo Dinamo je najuspješniji bio protiv Sturma, dok je najmanje bodova osvojio na gostovanju kod Stade Rennaisa.

Dinamo Zagreb's Europa League draw 🇭🇷



10.6 expected points · average opponent Elo 1669 · 19th of 36 by expected points



Pot 1

🇩🇪 Bayer Leverkusen (home) — 0.77 expected points

🇳🇱 AZ Alkmaar (away) — 1.00



Pot 2

🇫🇷 Stade Rennais (away) — 0.62

🇧🇪 Anderlecht (home) — 1.88



Pot 3

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/iDxDY7JLvW — Football Ranked (@footballrankedx) August 28, 2026

Hajduk će pak na domaćem terenu igrati protiv Ajaxa, Saint-Truidena i Nordsjaellanda, dok će u goste ići Midtjyllandu, Lincoln Red Impsima i Thunu. Kao i kod Dinama, mnogi su taj ždrijeb procijenili kao težak, no i drugi hrvatski predstavnik ima šanse, ako je za vjerovati superračunalu.

HNK Hajduk Split's Conference League draw 🇭🇷



7.3 expected points · average opponent Elo 1562 · 22nd of 36 by expected points



Pot 1

🇳🇱 Ajax (home) — 0.78 expected points

Pot 2

🇩🇰 FC Midtjylland (away) — 0.46

Pot 3

🇬🇮 Lincoln Red Imps FC (away) — 1.98

Pot 4

🇧🇪 Sint-Truiden (home)… pic.twitter.com/4ovJfEuOZ0 — Football Ranked (@footballrankedx) August 28, 2026

Prema njemu, Hajduk bi trebao osvojiti 7,3 boda i završiti na 22. mjestu. Najviše se bodova očekuje protiv Lincolna, dok najmanje protiv Midtjyllanda.

Dodajemo kako su Dinamovih projiciranih 10 do 11 bodova, kao i Hajdukovih sedam, bili dovoljni u obje sezone otkad je ligaška faza zamijenila grupnu, kao i da ove simulacije često uzimaju u obzir razne uvjete te daju svoje procjene na bazi većoj od 1000 simulacija.

Za kraj napominjemo kako drugi profili koji se bave simulacijama i izračunima imaju slične brojke, kao i podatak da je Dinamo izvukao deveti najteži mogući ždrijeb, a Hajduk 12.