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Što superračunalo kaže o šansama hrvatskih klubova u Europi

Što superračunalo kaže o šansama hrvatskih klubova u Europi
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Foto: Pixsell

Drugi profili koji se bave simulacijama i izračunima imaju slične brojke, a zanimljivo je da je Dinamo izvukao deveti najteži mogući ždrijeb, dok je Hajduk izvukao 12. najteži.

28.8.2026.
19:24
Sportski.net
Pixsell
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Nakon što je u srijedu Dinamo porazom od Vikinga izborio Europsku ligu, odnosno Hajduk u četvrtak pobjedom protiv Rakowa Konferencijsku ligu, u petak je održan ždrijeb koji je otkrio iduće protivnike naših predstavnika u europskim natjecanjima.

Tako je ždrijeb odlučio kako će Dinamo kod kuće igrati protiv Bayera, Anderlechta, Sturm Graza i NEC-a, dok će u goste ići kod Stade Rennesa, AZ-a, Sunderlanda i Hapoela Beršebe. Mnogi su taj ždrijeb ocijenili kao težak, ali prolazan. Sličnog je mišljenja bio i Daniel Šarić u razgovoru za Net.hr, a sličnog je mišljenja i superračunalo.

Naime, prema simulacijama Football Rankeda, Dinamo bi trebao osvojiti 10,6 bodova, što bi ga svrstalo na 19. mjesto Europske lige i osiguralo prolaz. U brojnim simulacijama koje je to superračunalo odradilo Dinamo je najuspješniji bio protiv Sturma, dok je najmanje bodova osvojio na gostovanju kod Stade Rennaisa.

Hajduk će pak na domaćem terenu igrati protiv Ajaxa, Saint-Truidena i Nordsjaellanda, dok će u goste ići Midtjyllandu, Lincoln Red Impsima i Thunu. Kao i kod Dinama, mnogi su taj ždrijeb procijenili kao težak, no i drugi hrvatski predstavnik ima šanse, ako je za vjerovati superračunalu.

Prema njemu, Hajduk bi trebao osvojiti 7,3 boda i završiti na 22. mjestu. Najviše se bodova očekuje protiv Lincolna, dok najmanje protiv Midtjyllanda.

Dodajemo kako su Dinamovih projiciranih 10 do 11 bodova, kao i Hajdukovih sedam, bili dovoljni u obje sezone otkad je ligaška faza zamijenila grupnu, kao i da ove simulacije često uzimaju u obzir razne uvjete te daju svoje procjene na bazi većoj od 1000 simulacija.

Za kraj napominjemo kako drugi profili koji se bave simulacijama i izračunima imaju slične brojke, kao i podatak da je Dinamo izvukao deveti najteži mogući ždrijeb, a Hajduk 12.

DinamoHajdukEuropska LigaKonferencijska Liga
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