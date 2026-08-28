Svećenik iz Zadra silovanoj djevojci rekao da se moli i pročisti: Pogledajte kakvu je kaznu dobio

Zadarska nadbiskupija izvijestila je da je don Josipu Radiću, kojemu se sudi zbog neprijavljivanja kaznenog djela na štetu 23-godišnje djevojke, zadarski nadbiskup zabranio javno sudjelovanje u bogoslužju te protiv njega pokrenuo i izvansudski kazneni postupak, sukladno Zakoniku kanonskog prava.

Nadbiskup je tu odluku donio 'radi zaštite dobra Crkve, sprječavanja moguće sablazni i osiguranja urednoga tijeka kanonskoga postupka', priopćila je u petak Zadarska nadbiskupija, navodeći da s obzirom na informacije koje su već objavljene u javnosti o kaznenom postupku koji se pred državnim tijelima vodi protiv don Josipa Radića, smatra potrebnim obavijestiti javnost o njegovu sadašnjem statusu te o mjerama koje je poduzeo zadarski nadbiskup.

Izvansudski kazneni postupak protiv don Josipa Radića, zadarski nadbiskup pokrenuo je sukladno odredbama Zakonika kanonskoga prava, radi utvrđivanja svih okolnosti relevantnih za njegov kanonski status i eventualnu kaznenu odgovornost prema crkvenom pravu, kažu u Zadarskoj nadbiskupiji.

Započelo suđenje zbog silovanja

Navode također da je don Josip Radić bio imenovan župnikom Župe sv. Mihovila u Galovcu, a s obzirom na pokrenuti kanonski kazneni postupak, do njegova okončanja za upravitelja Župe sv. Mihovila u Galovcu imenovan je drugi svećenik.

Reakcija Zadarske nadbiskupije uslijedila je nakon što je ovoga tjedna na Županijskom sudu u Rijeci počelo suđenje Josipu Glasnoviću i don Radiću.

Glasnović (71) je prema pisanju medija optužen za 12 kaznenih djela na štetu 23-godišnje djevojke - pet silovanja, dvije bludne radnje i pet prijetnji, a Radića (61) se tereti za neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela. Glasnović je suprug Jozefine Glasnović, osnivačice vjerske zajednice Omnia Deo.

Rekao silovanoj curi da šuti i moli

U optužnici se navodi kako je djevojka tijekom 2024. godine bila postulantica u Javnom vjerničkom društvu Omnia Deo, a Radiću se navodno u rujnu iste godine povjerila da je Glasnović dulje vrijeme seksualno uznemirava i prisiljava na neželjene spolne odnose.

Tužiteljstvo tvrdi da Radić ta saznanja nije prijavio nadležnim tijelima, nego joj je savjetovao da ide u samostan u Nerezinama, da se 'moli i pročisti', da svojoj obitelji kaže kako razmišlja o duhovnom pozivu te da o događajima ne govori jer bi to "uništilo Božje djelo“, odnosno, zajednicu Omnia Deo.

Radića se ne tereti da je sudjelovao u seksualnom zlostavljanju djevojke nego da kazneno djelo nije prijavio nakon što je za njega doznao.

Omnia Deo javno je vjerničko društvo Katoličke Crkve, kanonski priznato 2018. godine u Rijeci, a Radić je jedan od njegovih utemeljitelja.

Radić se brani sa slobode, a Glasnović se od listopada prošle godine nalazi u istražnom zatvoru. Sudsko vijeće, kojim predsjeda sutkinja Ika Šarić, zatvorilo je suđenje za javnost prije čitanja optužnice.