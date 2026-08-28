Otac se svake godine vraćao na mjesto tragedije: Nakon 32 godine pronašli ubojicu njegove kćeri

Sud u njemačkom Koblenzu osudio je na doživotni zatvor muškarca (81) zbog ubojstva američke studentice iz 1994. godine. Nakon što je slučaj ubijene Amy Lopez godinama bio neriješen, a njezina obitelj živjela u neizvjesnosti, istražitelji su uspjeli doći do ubojice putem uzorka sline te ga uhitili u veljači ove godine.

Sudac je zaključio kako je ubojica djelovao s namjerom i predumišljajem, prenose njemački mediji koje citira Fenix Magazin. Najveći dokaz je po mišljenju suda bilo priznanje 81-godišnjaka.

Putovanje na poklon

Obitelj Amy Lopez iz Teksasa često je putovala zajedno. Amy je voljela Njemačku pa joj je otac poklonio putovanje u Koblenz. Bila je to nagrada za uspješno završenu školu i skori početak studija medicine.

Amy je silovana i ubijena, a tijelo je 1994. godine pronađeno u blizini tvrđave Ehrenbreitstein. Zločin je dugo bio neriješen, a djevojčin otac angažirao je čak privatnu istražiteljsku agenciju da pomognu u istrazi. Svake se godine u Koblenz vraćao na obljetnicu smrti kćeri.

Godinama kasnije, najsuvremenije metode analize pomogle su da DNK počinitelja bude izvučen iz odjeće žrtve. Istražitelji su trag usporedili s uzorkom sline koji je dobrovoljno dao muškarac, što ga je dovelo pod povećalo istražitelja.

Naime, počinitelj je 1999. već bio osuđen za pokušaj seksualnog napada 16-godišnje djevojke u Koblenzu, kao i za druga kaznena djela i silovanje. Više puta je bio smješten i u psihijatrijsku kliniku.

Podmukli zločin

Tužitelji su zločin opisali kao podmuklo ubojstvo koje je optuženik počinio kako bi zadovoljio svoje seksualne porive. Osim doživotne kazne, sud mu je utvrdio i posebnu težinu krivnje. To znači da osuđenik ne može biti pušten na slobodu nakon zakonske minimalne kazne od 15 godina.

Izricanje presude pratila je obitelj žrtve. Tijekom cijelog postupka, otac ubijene djevojke je uglavnom gledao ubojicu svoje kćeri, koji je sjedio nasuprot njega, a brat je gledao u pod.

"Prihvaćam presudu. To je jedino što još mogu učiniti da se iskupim", kazao je osuđeni muškarac.