Išli se dogovoriti oko štete nakon prometne pa napali obitelj: Troje završilo iza rešetaka

Osječko-baranjska policija imala je pune ruke posla nakon što je zbog sudara retrovizora u vožnji izbila svađa i fizički obračun više osoba u Budimcima, u kojem je ozlijeđeno četvero ljudi.

Prema izvješću policije, sve je krenulo u srijedu oko podneva kada je 21-godišnji vozač udario retrovizor drugog automobila s kojim se mimoišao, a koji je vozio 63-godišnjak.

Nakon toga osobe iz oba vozila otišle su na adresu jednog od sudionika nezgode kako bi se dogovorili o visini nastale štete na vozilu. Ondje je ubrzo došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, u kojem su trojica muškaraca fizički napala četvero članova druge obitelji, pri čemu su koristili različite predmete pogodne za napad, objavila je policija.

Troje privedenih

Policija je u srijedu uhitila trojicu osumnjičenih muškaraca i dovela ih u službene prostorije. Četvero oštećenih je nakon sukoba potražilo pomoć u Općoj županijskoj bolnici u Našicama gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Policija sumnjiči 21-godišnjaka i 49-godišnjaka za ubojstvo u pokušaju, prijetnju i oštećenje tuđe stvari. Za 49-godišnjaka postoji i sumnja da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, dok je 25-godišnjak osumnjičen da je počinio kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju i oštećenja tuđe stvari.

Trojica osumnjičenih su u četvrtak predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.