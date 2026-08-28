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NEVJEROJATNA SNIMKA /

Internet bruji o kući koja je preživjela katastrofalne poplave u Nepalu: 'Trebam broj ovog graditelja'

Internet bruji o kući koja je preživjela katastrofalne poplave u Nepalu: 'Trebam broj ovog graditelja'
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Foto: Screenshot X

Na snimkama koje su se brzo proširile internetom vidi se kako blatne poplavne vode nevjerojatnom brzinom jure područjem, noseći sa sobom građevine i ostatke zgrada. Ipak, usred tog kaosa, zelena kuća ostala je uglavnom netaknuta

28.8.2026.
18:53
danas.hr
Screenshot X
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Društvenim mrežama proširila se nevjerojatna snimka koja je nastala tijekom katastrofalnih poplava u Nepalu

Usred razaranja koje su izazvale katastrofalne bujične poplave, posebnu pozornost privukla je zeleno obojena kuća koja je čudom ostala stajati dok su podivljale vode gutale sve pred sobom i odnosile okolne građevine.

Na snimkama koje su se brzo proširile internetom vidi se kako blatne poplavne vode nevjerojatnom brzinom jure područjem, noseći sa sobom građevine i ostatke zgrada. Ipak, usred tog kaosa, zelena kuća ostala je uglavnom netaknuta.

Obitelj ostala zarobljena na balkonu

Na videu se moglo primijetiti i najmanje troje članova jedne obitelji - muškarac, žena i djevojčica, koji su se nalazili na balkonu dok se bujica opasno približavala. 

Iako se činilo da je obitelj opasno blizu nadirućoj vodi i da bi moglo biti pitanje trenutka kada će se kuća srušiti, a stanari završiti u bujici bez šanse preživljavanja, članovi obitelji preživjeli su, kao i njihov dom, prenosi India Today.

Snimka je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama, a brojni su se korisnici načudili izdržljivosti kuće i  zaključili kako "trebaju broj ovog graditelja".

"Definitivno bih kontaktirao graditelja te kuće i zamolio ga da sagradi još 100 takvih", jedan je od komentara.

"Moram saznati koji je građevinski materijal korišten", stoji u drugom komentaru.

NepalPoplavaKatastrofaKuća
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