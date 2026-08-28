Kada mržnja preraste u strast: Tražio da je izbace iz filma, a onda su se zaljubili

Priče o tome kako se filmska kemija prenosi u stvarni život uvijek iznova fasciniraju publiku, no rijetko je koja romansa bila toliko neočekivana i medijski praćena kao ona između Ryana Goslinga (45) i Rachel McAdams (47). Iako su na velikom platnu utjelovili jedan od najpoznatijih ljubavnih parova u povijesti kinematografije, njihov početak iza kamera bio je daleko od bajkovitog.

Umjesto ljubavi na prvi pogled, snimanje kultne drame obilježile su tenzije, glasne svađe i nesuglasice koje su zamalo prekinule suradnju. Ipak, ono što je započelo otporom i netrpeljivošću s vremenom se pretvorilo u strastvenu vezu koja je nadmašila i sam filmski scenarij te ostavila neizbrisiv trag u pop-kulturi.