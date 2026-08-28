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RACHEL I RYAN /

Kada mržnja preraste u strast: Tražio da je izbace iz filma, a onda su se zaljubili

Kada mržnja preraste u strast: Tražio da je izbace iz filma, a onda su se zaljubili
Foto: Supplied by LMK/Landmark/Profimedia
Priča o Ryanu Goslingu i Rachel McAdams počela je na snimanju kultne drame Notebook 2003. godine. Iako su na ekranu imali nevjerojatnu kemiju, iza kamera situacija je u početku bila potpuno drugačija.
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Priče o tome kako se filmska kemija prenosi u stvarni život uvijek iznova fasciniraju publiku, no rijetko je koja romansa bila toliko neočekivana i medijski praćena kao ona između Ryana Goslinga (45) i Rachel McAdams (47). Iako su na velikom platnu utjelovili jedan od najpoznatijih ljubavnih parova u povijesti kinematografije, njihov početak iza kamera bio je daleko od bajkovitog.

Umjesto ljubavi na prvi pogled, snimanje kultne drame obilježile su tenzije, glasne svađe i nesuglasice koje su zamalo prekinule suradnju. Ipak, ono što je započelo otporom i netrpeljivošću s vremenom se pretvorilo u strastvenu vezu koja je nadmašila i sam filmski scenarij te ostavila neizbrisiv trag u pop-kulturi.

28.8.2026.
19:12
Hot.hr
Supplied by LMK/Landmark/Profimedia
Ryan GoslingRachel McadamsThe NotebookLjubavna Prica
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