Ponos do neba, suze na obrazima: Pogledajte kako su majke ispratile svoje ročnike

U petak ujutro održala se svečana prisega ročnica i ročnika trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja. U galeriji donosimo kako je to izgledalo u Požegi, a ročnice i ročnici jutros su prisegli i u Kninu te Slunju. Majke su grlile svoju djecu. Iako im se na licima vidio ponos, pala je i pokoja suza, ali majka se to ne zamjera.

Temeljno vojno osposobljavanje u Hrvatskoj traje dva mjeseca, odnosno osam tjedana, a provodi se u odabranim vojarnama i vojnim središtima Oružanih snaga Republike Hrvatske. Cilj obuke je građanima pružiti osnovna vojna znanja i vještine potrebne za služenje u Hrvatskoj vojsci. Obavezu imaju svi muškarci od 18 do 30 godina koji zadovoljavaju zdravstvene uvjete. Žene vojnu obuku mogu pohađati dobrovoljno.

Ročnici dobivaju plaću od oko 1100 eura, a provedeno vrijeme im ulazi u staž. Za zaposlene osobe odlazak na vojnu obuku ne znači prestanak radnog odnosa. Za vrijeme služenja radni odnos miruje, dok Ministarstvo obrane preuzima obvezu prijave na obvezna osiguranja te osigurava isplatu pripadajućih primanja tijekom trajanja obuke.