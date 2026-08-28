Tko je princeza Märtha Louise? Izgubila je prvu ljubav na Božić pa pronašla utjehu u šamanu

Norveški kralj Harald V. preminuo je u 89. godini života, potvrdila je norveška kraljevska kuća. Nakon njegove smrti na prijestolje dolazi njegov sin, prijestolonasljednik Haakon (53), dok iza Haralda ostaje obitelj čiji su životi desetljećima privlačili pažnju javnosti. Među njima je i njegova kći, princeza Märtha Louise (54), jedna od najnekonvencionalnijih članica norveške kraljevske obitelji.

Nakon što je 2002. izgubila dio kraljevskih privilegija kako bi se mogla baviti privatnim projektima, dodatnu pažnju privukla je pričama o komunikaciji s anđelima i osnivanjem alternativnog centra. Njezin život obilježila je i velika tragedija - smrt bivšeg supruga, pisca Arija Behna, koji je preminuo 2019. godine. Utjehu je pronašla u vezi s američkim šamanom Durekom Verrettom, a upravo je ta ljubav izazvala brojne reakcije u Norveškoj. Zbog želje da odvoji svoje privatne i poslovne aktivnosti od kraljevske obitelji, 2022. godine odrekla se službenih kraljevskih dužnosti, iako je zadržala titulu princeze.