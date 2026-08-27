Pogledajte kako se mijenjao balkanski krvnik: 'On je bio arhetipski psihopat'

Bivši zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, koji u Haagu služio doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine, umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu

Proglašen je krivim za genocid zbog svoje uloge u masakru u Srebrenici, kada su snage bosanskih Srba u srpnju 1995. ubile više 8000 muslimanskih muškaraca i tinejdžera.

'Vrlo, vrlo opasan čovjek', opisala je svojedobno glavna haška tužiteljica Carla Del Ponte krvnika Srebrenice, bjegunca za kojim je tragala više od deset godina.

"Od svih ratnih zločinaca i masovnih ubojica koje sam sreo Mladić je bio najstrašniji. Bez emocija i bez ikakva suosjećanja. Vidio sam to u njegovim hladnim, plavim očima i njegovoj opsjednutosti žrtvama. Bio je arhetipski psihopat", kazao je bivši reporter BBC-a Paul Martin koji je svojedobno intervjuirao Ratka Mladića. Kasnije je dokaze dao Haškom tribunalu.

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