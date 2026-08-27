Bivša zvijezda izgleda neprepoznatljivo i šokantno, ne liči na sebe: 'Okreću glavu od mene'

Kyle Singler (38), bivši NBA košarkaš i nekadašnja zvijezda i junak renomiranog sveučilišta Duke, izazvao je veliku zabrinutost nakon što je na Instagramu objavio niz uznemirujućih videosnimki. Nekadašnji vrhunski sportaš na njima djeluje vidno promijenjeno i rastrojeno, a njegove riječi dodatno su uznemirile prijatelje, bivše suigrače i košarkašku javnost, prenosi USA Today.

Singler je u objavama tvrdio da se osjeća ugroženo te da strahuje za vlastiti život. Govorio je kako ga ljudi iz njegove zajednice maltretiraju, guše njegov glas i svakodnevno mu postavljaju nove prepreke. Svoju je situaciju opisao riječima da se osjeća poput "taoca u vlastitom životu“.

U jednom od videa pojavio se sam u sobi i više puta zatražio pomoć. Tvrdio je da mu nepoznate osobe provaljuju u kuću, kradu novac, ulaze u njegove račune i isključuju struju. Također je rekao da ne može napustiti dom te da se osjeća kao da se nalazi u zatvoru.

Posebno je odjeknula njegova poruka Mikeu Krzyzewskom, legendarnom treneru Dukea poznatom kao Coach K. Singler je kazao da mu se obratio tražeći pomoć, ali da odgovor nije dobio. Optužio je bivšeg trenera i sveučilište da su ga napustili u trenutku kada mu je podrška najpotrebnija.

"Nemam nikakvu moć. Nemam kuću. Obratio sam se treneru, ali svi su okrenuli glavu od mene“, govori Singler u Instagram objavi, pitajući se kako ljudi iz sredine kojoj je toliko dao sada mogu zanemariti njegove pozive.

U nastavku snimke iznio je niz teških tvrdnji. Rekao je da mu ljudi pokušavaju uništiti život, uzeti novac i nauditi mu. Spomenuo je i prijatelje te članove obitelji kojih, kako je rekao, više nema, nakon čega je ponovno poručio da mu je život u opasnosti.

"Zarobljen sam u svojoj kući i ne mogu izaći. Osjećam se kao da sam u zatvoru. Gdje smo? Ostavljamo ljude na cjedilu. Pokušavao sam podijeliti poruke o tome gdje smo i što se događa, a kod kuće imam ljude, svoje prijatelje i obitelj, koji su shrvani i kojih više nema, umrli su. Opet, moj život je u pitanju. Ljudi mi provaljuju u kuću, kradu novac, provaljuju u moje račune. I znate što? Duke je u svemu tome. Duke me moli za moj novac. Svi žele moj novac, pokušavaju me ubiti. Što se događa? U čemu je problem? Čini se da ljudi imaju puno bijesa, nasilja i želje za osvetom. Treneru, imaš bivšeg igrača prema kojem se loše postupa i koji je zlostavljan, a ti ne radiš ništa, čovječe. Pomozi."

Njegove objave brzo su se proširile društvenim mrežama i otvorile pitanje njegova zdravstvenog stanja. Brojni pratitelji pozvali su osobe iz Singlerove blizine da odmah reagiraju i pruže mu stručnu pomoć i podršku.

Među prvima se oglasio njegov dugogodišnji prijatelj Kevin Love, NBA zvijezda poznata po otvorenim razgovorima o važnosti mentalnog zdravlja.

"Volim te, Kyle. Molim vas, tko god se nalazi u njegovoj blizini, neka mu pruži ruku i pomogne“, poručio je Love.

Na zabrinjavajuće objave reagirali su i slavni Isaiah Thomas te Andre Drummond. Obojica su javno apelirala da se Singleru što prije osigura pomoć, a slične poruke ostavili su i brojni drugi košarkaši i navijači.

Singler je nekoć bio jedno od najprepoznatljivijih imena američke sveučilišne košarke. Najveći uspjeh ostvario je 2010. godine, kada je kao jedan od ključnih igrača predvodio Duke do naslova NCAA prvaka.

Nakon uspješne sveučilišne karijere proveo je šest sezona u NBA ligi. Nosio je dresove Detroit Pistonsa i Oklahoma City Thundera, a potom je karijeru nastavio u Europi, gdje je nastupao za Real Madrid i Tenerife.

Profesionalnu karijeru završio je 2019. godine. Posljednje snimke pokazuju koliko se njegov život promijenio od dana kada je osvajao trofeje i igrao na najvećim košarkaškim pozornicama. Njegovi bivši kolege sada se nadaju da će njihovi apeli doprijeti do ljudi koji mu mogu pružiti potrebnu pomoć.