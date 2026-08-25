Jordanov dres vrijedi 100 milijuna? Vlasnik otkrio neobičan razlog: 'To je nova umjetnost'

Bijeli dres Chicago Bullsa koji je Michael Jordan nosio u trećoj utakmici NBA finala 1998. godine uskoro će se naći na aukciji, a mogao bi postati jedan od najvrjednijih predmeta sportske povijesti.

Aukcija će trajati od 15. do 30. rujna, a sadašnji vlasnik dresa, sportski investitor i glumac Rob Gough, vjeruje da bi njegova cijena mogla dosegnuti nevjerojatnih 100 milijuna dolara. Aukcijska kuća Joopiter dres je predstavila kao jedan od najvažnijih sportskih predmeta koji su se pojavili na tržištu.

Riječ je o dresu iz Jordanove posljednje sezone u Chicago Bullsima, poznate kao „Posljednji ples“, tijekom koje je momčad osvojila svoj šesti NBA naslov.

Jordan je dres nosio 7. lipnja 1998. u trećoj utakmici finalne serije protiv Utah Jazza. Bullsi su pred svojim navijačima slavili rezultatom 96:54 i poveli s 2:1 u seriji.

Razlika od 42 poena i dalje je najveća u povijesti NBA finala. Zbog uvjerljivog vodstva Jordan je na parketu proveo samo 32 minute, najmanje u tom doigravanju, a utakmicu je završio s 24 postignuta poena.

Upravo spoj Jordanove posljednje šampionske sezone i povijesne pobjede ovom dresu daje posebnu vrijednost među kolekcionarima.

Gough je objasnio kako je značenje dresa potpuno shvatio tek nakon reakcija svojih gostiju. Iako posjeduje brojne vrijedne umjetnine, njihovu je pozornost uvijek najprije privlačio Jordanov dres.

„Svi zaobiđu ostalo i odu ravno do dresa. Tada sam shvatio da je to nova moderna umjetnost“, ispričao je Gough.

Njegova procjena od 100 milijuna dolara izrazito je ambiciozna. Ako bi dres doista dosegnuo tu cijenu, postavio bi novi standard na tržištu sportskih memorabilija.

Drugi Jordanov dres iz iste finalne serije već je ostvario povijesnu cijenu. Crveni dres iz prve utakmice finala prodan je 2022. godine za 10,1 milijun dolara.

Bullsi su, međutim, taj susret izgubili od Utaha rezultatom 88:85 nakon produžetka. Gough tvrdi da ga upravo zato taj primjerak nikada nije privlačio kao dres iz treće utakmice.

„Ne kupujem predmete s utakmica u kojima je igrač poražen. Nitko ne želi gledati dres na zidu i prisjećati se kako je Michael Jordan tada izgubio“, objasnio je sadašnji vlasnik.

Hoće li netko za komad povijesti Chicago Bullsa doista izdvojiti 100 milijuna dolara, bit će poznato nakon završetka aukcije. Sigurno je tek da će Jordanov bijeli dres iz „Posljednjeg plesa“ privući pozornost najbogatijih kolekcionara na svijetu.