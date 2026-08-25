Komedija s Milošem Bikovićem koja je srušila rekorde gledanosti stigla je na Voyo
Ruska hit komedija 'Sluga', koja je ispisala povijest tamošnje kinematografije, sada je dostupna i hrvatskoj publici putem Voyo platforme.
Film redatelja Klima Šipenka, s popularnim srpsko-ruskim glumcem Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi, donosi originalnu priču o preodgoju na najneobičniji mogući način.
Terapija šokom za razmaženog bogataša
U središtu radnje je Grigorij, zvan Griša (Miloš Biković), sin moćnog oligarha koji živi život bez pravila i odgovornosti. Naviknut na luksuz i na to da mu je sve dopušteno, svojim bezobzirnim ponašanjem neprestano izaziva nevolje, misleći da je 'iznad zakona'. Nakon što izazove prometni incident s policijom i suoči se sa zatvorskom kaznom, njegov otac odlučuje poduzeti radikalne mjere. U suradnji sa starim prijateljem psihologom, osmišljava nevjerojatan plan kako bi bahatog sina naučio lekciju koju nikada neće zaboraviti. Organiziraju lažnu prometnu nesreću nakon koje se Griša budi u potpuno nepoznatom okruženju, uvjeren da je otputovao kroz vrijeme.
Iz 21. stoljeća u seosko kmetstvo
Griša se iznenada nađe u 1860. godini, na velikom seoskom imanju, ali ne kao gospodar, već kao običan kmet. Cijelo selo, zajedno sa svim stanovnicima, zapravo je golem i detaljno razrađen filmski set, prepun skrivenih kamera i glumaca. Njegovi novi 'susjedi' nikada nisu čuli za mobilne telefone ili skupe automobile. On je prisiljen obavljati teške fizičke poslove, živjeti u skromnim uvjetima i poštovati stroga pravila, što dovodi do niza urnebesnih situacija. Kroz nedaće i poniženja, Griša prolazi težak put transformacije od arogantnog bogataša do čovjeka koji počinje cijeniti mala životna zadovoljstva, naporan rad, iskreno prijateljstvo i, naposljetku, ljubav.
Film koji je ispisao povijest
Odmah nakon premijere u Rusiji krajem 2019. godine, 'Sluga' je postigao nezapamćen uspjeh. Samo jedne večeri, za novogodišnje praznike, film je pogledalo više od 750.000 ljudi, a na blagajnama je zaradio oko tri milijuna eura. Ubrzo je s ukupnom zaradom od preko tri milijarde rubalja postao najgledaniji film u cijeloj povijesti ruske kinematografije. Uz Bikovića, glumačku postavu čine i Aleksandra Bortič, Ivan Ohlobistin te Aleksandr Samojlenko.
Ova duhovita i dirljiva priča o iskupljenju nije samo zabavila milijune gledatelja, već je, kako je i sam Biković izjavio, ponudila i kritiku društva i arogancije mladih koji ne cijene ni ljude ni stvari oko sebe. Ogroman uspjeh filma doveo je i do snimanja nastavka, 'Sluga 2', koji je premijerno prikazan 2023. godine. Miloša Bikovića u filmu ' Sluga' i u ostalim filmovima i serijama (Hotel Beograd, Bićemo prvaci sveta, Južni vetar, Casino Čarobnjaka) gledaj na platformi Voyo.