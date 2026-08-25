Komedija s Milošem Bikovićem koja je srušila rekorde gledanosti stigla je na Voyo

Film redatelja Klima Šipenka, s popularnim srpsko-ruskim glumcem Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi, donosi originalnu priču o preodgoju na najneobičniji mogući način.

Terapija šokom za razmaženog bogataša

U središtu radnje je Grigorij, zvan Griša (Miloš Biković), sin moćnog oligarha koji živi život bez pravila i odgovornosti. Naviknut na luksuz i na to da mu je sve dopušteno, svojim bezobzirnim ponašanjem neprestano izaziva nevolje, misleći da je 'iznad zakona'. Nakon što izazove prometni incident s policijom i suoči se sa zatvorskom kaznom, njegov otac odlučuje poduzeti radikalne mjere. U suradnji sa starim prijateljem psihologom, osmišljava nevjerojatan plan kako bi bahatog sina naučio lekciju koju nikada neće zaboraviti. Organiziraju lažnu prometnu nesreću nakon koje se Griša budi u potpuno nepoznatom okruženju, uvjeren da je otputovao kroz vrijeme.

Foto: voyo

Iz 21. stoljeća u seosko kmetstvo

Griša se iznenada nađe u 1860. godini, na velikom seoskom imanju, ali ne kao gospodar, već kao običan kmet. Cijelo selo, zajedno sa svim stanovnicima, zapravo je golem i detaljno razrađen filmski set, prepun skrivenih kamera i glumaca. Njegovi novi 'susjedi' nikada nisu čuli za mobilne telefone ili skupe automobile. On je prisiljen obavljati teške fizičke poslove, živjeti u skromnim uvjetima i poštovati stroga pravila, što dovodi do niza urnebesnih situacija. Kroz nedaće i poniženja, Griša prolazi težak put transformacije od arogantnog bogataša do čovjeka koji počinje cijeniti mala životna zadovoljstva, naporan rad, iskreno prijateljstvo i, naposljetku, ljubav.

Foto: voyo

Film koji je ispisao povijest

Odmah nakon premijere u Rusiji krajem 2019. godine, 'Sluga' je postigao nezapamćen uspjeh. Samo jedne večeri, za novogodišnje praznike, film je pogledalo više od 750.000 ljudi, a na blagajnama je zaradio oko tri milijuna eura. Ubrzo je s ukupnom zaradom od preko tri milijarde rubalja postao najgledaniji film u cijeloj povijesti ruske kinematografije. Uz Bikovića, glumačku postavu čine i Aleksandra Bortič, Ivan Ohlobistin te Aleksandr Samojlenko.

Ova duhovita i dirljiva priča o iskupljenju nije samo zabavila milijune gledatelja, već je, kako je i sam Biković izjavio, ponudila i kritiku društva i arogancije mladih koji ne cijene ni ljude ni stvari oko sebe. Ogroman uspjeh filma doveo je i do snimanja nastavka, 'Sluga 2', koji je premijerno prikazan 2023. godine. Miloša Bikovića u filmu ' Sluga' i u ostalim filmovima i serijama (Hotel Beograd, Bićemo prvaci sveta, Južni vetar, Casino Čarobnjaka) gledaj na platformi Voyo.