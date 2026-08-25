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SVJETSKA MODA /

Kate Moss u novoj Gucci kampanji zaplesala uz našeg poznatog glumca

Kate Moss u novoj Gucci kampanji zaplesala uz našeg poznatog glumca
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Foto: Profimedia/Pixsell

Ovbajvljen je video Guccijeve nove kampanje, koja je za potrebe snimanja na nekoliko dana zatvorila zagrebački hotel, a u njemu su se okupili Kate Moss, Goran Bogdan i brojna poznata imena

25.8.2026.
12:35
Hot.hr
Profimedia/Pixsell
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Talijanska modna kuća Gucci predstavila je svoju novu kampanju "Primavera", a kratki film objavljen na njihovom Instagramu otkriva nostalgičnu atmosferu, zvjezdana imena i jednu iznenađujuću hrvatsku vezu. U središtu kampanje je supermodel Kate Moss (52), koja poziva svijet da ponovno zapleše.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GUCCI (@gucci)

Uz bok Kate Moss, jednu od uloga u kampanji ostvario je i proslavljeni hrvatski glumac Goran Bogdan (45), što predstavlja još jedan veliki uspjeh u njegovoj impresivnoj međunarodnoj karijeri. Oduševljenje Hrvata vidljivo je i u komentarima ispod objave, gdje se našla i duhovita opaska jednog korisnika: "Kako će sada skočiti kvadrat na Laništu;)", aludirajući na zagrebačko naselje gdje se nalazi hotel u kojemu je kampanja snimana.

Kate Moss u novoj Gucci kampanji zaplesala uz našeg poznatog glumca
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Kate Moss u novoj Gucci kampanji zaplesala uz našeg poznatog glumca
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Podsjećamo, početkom lipnja prema neslužbenim informacijama otkriveno je da se u derutnom Hotelu I na Laništu odvija tajno snimanje. Neuobičajena gužva ispred hotela, brojni strani modeli, zaštitari i članovi produkcije privukli su pažnju prolaznika, dok je jedan balkon na prvom katu bio potpuno prekriven crnim zastorom. Tada se tek nagađalo da bi iza cijelog projekta mogla stajati slavna modna kuća Gucci i da bi u Zagrebu mogla biti i Kate Moss.

Kate MossGoran BogdanGucci
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