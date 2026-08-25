Meksički mediji plasirali priču o dolasku vratara reprezentacije u Dinamo, Modri brzo rekli 'ne'

Meksikanci tvrde kako je Dinamo tijekom potrage za novim vratarom pokušao dovesti Raúla Rangela, 26-godišnjeg čuvara mreže Guadalajare i meksičkog reprezentativca. Interes hrvatskog prvaka bio je prema njihovim riječima konkretan, ali pregovori nisu daleko odmaknuli.

Rangel je navodno bio spreman preseliti se u Zagreb, no posao su zaustavili visoki financijski zahtjevi njegova kluba. Guadalajara je za vratara zatražila čak 15 milijuna dolara, odnosno gotovo 13 milijuna eura, objavio je meksički Soy Fútbol.

Traženi iznos znatno je veći od Rangelove procijenjene tržišne vrijednosti, koja se kreće oko osam milijuna eura. Dinamo pod takvim uvjetima nije bio spreman nastaviti razgovore pa se njegov dolazak na Maksimir zasad čini malo izglednim.

Glavna Dinamova želja bio je Dominik Livaković, ali povratak bivšeg vratara Modrih teško je očekivati nakon što je dogovoren njegov odlazak iz Fenerbahçea u Barcelonu. Na čekanju je i mogući posao s Dominikom Kotarskim, Livakovićevom zamjenom u hrvatskoj reprezentaciji.

Trener Mario Kovačević ranije je istaknuo kako je zadovoljan postojećim vratarskim kadrom, koji čine Ivan Nevistić, Ivan Filipović i iskusni Danijel Zagorac.

Zbog toga nije isključena mogućnost da Dinamo u jesenski dio sezone uđe bez dugo očekivanog pojačanja među vratnicama. Nakon prepreka u poslovima s Livakovićem, Kotarskim i sada Rangelom, na Maksimiru bi mogli povjerenje zadržati u vratarima koji se već nalaze u momčadi.