Pogledajte kako se Anna Dujić podsmjehuje vidno uzrujanoj policajki na suđenju

Na Općinskom sudu u Karlovcu u utorak ujutro počelo je suđenje Anni Dujić, kćeri dugogodišnjeg HDZ-ovca i bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, u aferi "Nakaze". Dujić je optužena za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju zbog incidenta tijekom velikog požara kod Skradina 2024. godine. Dujić je rekla da se ne osjeća krivom, a zatim je svjedočila policajka koja ju je prijavila.

Dujić je "zanimljivo" reagirala dok je policajka govorila pa je tako tipkala po mobitelu, smješkala se, kolutala očima, odmahivala i kimala glavom. U jednom trenutku ju je čak i prekinula, a sutkinja ju je tada opomenula, piše Index, a njezini podsmijesi vide se na fotografijama koje su nam ustupili.

Dok je policajka govorila o prvom susretu s Dujić tijekom požara, optužena je njezin iskaz pratila gestikulacijama, odmahivanjem i kimanjem glavom u znak negodovanja. Kada je policajka opisivala kasniji susret u jednom trgovačkom centru, kada ju je Dujić nazvala kučkom, optužena se glasno nasmijala i prekinula policajku, rekavši da postoje kamere. Sutkinja ju je zaustavila i upozorila da ne prekida iskaz svjedokinje.

Policajka je tijekom svjedočenja rekla i da joj Dujić tiho dobacuje. Optužena se tada okrenula prema novinarima u sudnici i rekla da nije ništa dobacivala. Novinari su joj odgovorili da su čuli dobacivanje te da su vidjeli i da koristi mobitel, a njezin odvjetnik ih je pitao jesu li špijuni. Suđenje se nastavlja 28. rujna u 12 sati.