Policajka na sudu: 'Vikala mi je 'kučko!' Odvjetnik Dujićke napao novinare: 'Vi ste špijuni?'

Na Općinskom sudu u Karlovcu danas je počelo suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, zbog incidenta koji se dogodio tijekom velikog požara na području Skradina u srpnju 2024. godine.

Dok je policajka osiguravala teren pogođen požarom te, prema zapovijedima nadređenih, s obzirom na vatrenu stihiju koja je divljala zaleđem Šibenika, nije smjela propuštati vozila. Dujić je svojim Audijem došla do kontrolne točke. Policajka je s palicom "Stop" u ruci signalizirala nailazećem Audiju da stane. No, umjesto da stane, pokušala je zaobići blokadu pa je auto, koji je vozila Dujić, zamalo udario policajku. Tužiteljstvo smatra da bi je udario da policajka nije na vrijeme uzmaknula korak unatrag i time izbjegla nalet vozila. Ovako joj je dotaknula Audijem prednji dio noge te joj je nakon toga pokazala srednji prst, opsovala mater i pritom spominjala svoju kuću.

U svoju obranu Dujić je rekla da se ne smatra krivom ni za jedno djelo. Sjedi u blizii oštećene policajke, a lice skriva fasciklom, piše Jutarnji.

'Ne osjeća se krivom'

"Ja nisam kriva. Niti za jedno djelo nisam kriva. Pokušaj prisile prema službenoj osobi nisam počinila, a niti sam prijetila", rekla je Dujić. Na pitanje zbog čega poriče optužbe kaže:

"Zato što kaznena djela nisam napravila". Dodala je da će obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka. Njezin odvjetnik tražio je da se svi svjedoci opet ispitaju te da se na raspravi pregleda DVD sa snimkama koje su bile emitirane u prilogu RTL-a Danas.

Pred sudom je govorila oštećena policajka. Ispričala je da je otprilike pola sata prije dolaska okrivljene od nadređenog dobila naredbu da zatvori cestu za promet zbog požara i prolaska vatrogasnih vozila. Automobilom se zaustavila u blizini raskrižja kako bi onemogućila prolazak drugih vozila jer su tim pravcem nailazile vatrogasne cisterne. Navela je i da vatrogasci koji su ondje intervenirali nisu bili sa šibenskog područja. Policajka je potom opisala trenutak kada je primijetila vozilo koje je, prema njezinim riječima, dolazilo velikom brzinom.

"Bila sam okrenuta leđima prema Ićevu kada je iz smjera Laškovice nailazio automobil koji je išao brzo i nije se zaustavljao", posvjedočila je policajka. Tvrdi da joj se Dujić tada i verbalno obratila.

"J***m ti mater, ne mogu doći do svoje kuće", tvrdi policajka za Dujić. Automobil joj je bio naslonjen na koljeno.

'Pokazala mi je srednji prst'

"Rekla sam joj, nakon psovke koju mi je uputila, da se okrene i ode. Pokazala mi je srednji prst, oglušila se na naredbu i okrenula se u smjeru Laškovice", ispričala je. Nije se odmah snašla, ali je snimila Dujić kako bi je mogla naknadno prijaviti. Okrivljena je cijelo vrijeme slušala iskaz s blagim osmijehom na licu.

Nešto kasnije istog dana, kada se požar proširio i zahvatio veliku površinu šume, micala je ljude koji su bili u blizini požara.

"Na tom križanju nalazi se obiteljska kuća, ljudi ondje drže blago i sijeno. Skupilo se dosta ljudi i bilo je parkirano više vozila. Išla sam ljudima reći da maknu automobile i svi su ih maknuli osim navedene gospođe, koja nije htjela maknuti svoj automobil", ispričala je policajka. Dodala je da je potom prišla Dujić i upozorila je da mora pomaknuti vozilo.

"Krenula sam prema njoj da joj kažem da makne auto. Ona i majka na suvozačevom mjestu nabile su gas prema dolje, prema novinarima. Tamo je bila krajnja granica. Otišle su tamo i oglušile se na upozorenja", posvjedočila je. Policajka je dodala da je taj drugi događaj snimila svojim mobitelom.

Policajka je kazala i da u trenutku događaja nije znala identitet vozačice ni žene koja se nalazila na suvozačkom mjestu.

"Ona je doslovno, nakon što se oglušila na moja upozorenja i naglo dodala gas, pokazala mi srednji prst i krenula automobilom doslovno u plamen", posvjedočila je policajka. Dujić je slušajući, kolutala očima.

Policajka se u nastavku iskaza osvrnula i na prijetnje za koje se tereti Dujić. Kazala je da ih nije čula na mjestu događaja, nego ih je vidjela u televizijskom prilogu.

Neugodni susreti s Dujić

"Prijateljica mi ga je proslijedila dok sam još uvijek bila na križanju. Nisam mogla vjerovati što vidim. Od toga sam se zgrozila. Osjetila sam se ugroženo", rekla je policajka. Šef joj je rekao da će prijavu riješiti sutradan u postaji. Opisala je na sudu da se osjećala užasno.

"Imam malo dijete kod kuće i bila sam trudna s drugim. Bojala sam se da netko ne naudi cijeloj mojoj obitelji", rekla je. Njezin odvjetnik pitao ju je tko ju je odvraćao od toga da odmah podnese kaznenu prijavu.

"Načelnik Joško Periša, jer da od toga nema ništa i da ću ja nagrabusiti jer nisam odmah reagirala, iščupala je iz auta i vezala lisicama", odgovorila je policajka.

Oštećena policajka ispričala je na suđenju i da je imala nekoliko neugodnih susreta s Dujić. Jedan od njih, tvrdi, dogodio se u robnoj kući u Šibeniku dok je bila sa svojom djecom.

"U trgovini su staklene police, guram kolica, a ona prolazi s djetetom. Okrenula se prema meni i rekla derući se: 'Kučko'", ispričala je. Dujić je uz osmijeh dobacila "Postoje kamere".

Policajka je nastavila svjedočiti da ju je Dujić odmjeravala dok su bile na blagajni te da je potom krenula prema njoj dok je išla prema garaži.

"Bila sam s dvoje djece. Bojala sam se i ušla u prvi dućan Boja i lakova jer sam se bojala", kazala je policajka.

Dujić ju je fiksirala pogledom te joj, piše Jutarnji, stvarala dodatnu nelagodu. Pojavile su se i sumnje da je Dujić snimala iskaz mobitelom jer je cijelo vrijeme nešto tipkala.

Policajka je nakon incidenta završila na hitnoj te da se ni nakon dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin osjećaj straha, kako postupak odmiče, dodatno pojačava.

Nakon što je policajka tijekom iskaza rekla da joj Dujić tiho dobacuje. Dujić se okrenula prema novinarima i rekla da nije ništa dobacivala, ali novinaru su potom naveli da su dobacivanje čuli te da su primijetili i da koristi mobitel.

Dujić je potom burno reagirala, a njezin odvjetnik, koji se okrenuo prema novinarima i upitao ih jesu li "špijuni".

Suđenje je danas završeno i nastavlja se u srijedu, 28. rujna, u 12 sati. Tada bi iskaz trebala dati bivša novinarka RTL-a Danas Petra Mlačić Vučemilović.