Dr. Kruljac: 'Mnoge žene ne znaju da je sindrom policističnih jajnika izlječiv'

Sindrom policističnih jajnika, stanje koje pogađa svaku desetu ženu reproduktivne dobi, donedavno se smatralo primarno ginekološkim problemom. No, međunarodna zajednica liječnika nakon petnaest godina napora uvodi promjenu koja iz temelja mijenja pristup - od samog naziva do dijagnostike i liječenja. U podcastu "Bez uputnice'' Net.hr-a, doc. dr. sc. Ivan Kruljac, specijalist endokrinologije i dijabetologije i osnivač Metabolic Friendly centra objasnio je zašto je ova promjena revolucionarna i nudi nadu u potpuno izlječenje za veliku većinu pacijentica.

Od cista na jajniku do metaboličkog poremećaja

Dosadašnji naziv, sindrom policističnih jajnika (PCOS), odlazi u povijest. Novi, službeni naziv je poli-endokrini metabolički sindrom jajnika. Iako se promjena čini samo semantičkom, ona nosi snažnu poruku: problem nije samo u jajnicima, već u složenom poremećaju cjelokupnog metabolizma.

"Službene smjernice za liječenje ove bolesti imaju nekoliko stotina stranica, što vam govori da se radi o možda i najkompleksnijoj bolesti u medicini. Nova klasifikacija želi naglasiti da u podlozi svega stoji metabolizam", ističe dr. Kruljac.

Foto: Net.hr

Dijagnoza se i dalje postavlja ako su zadovoljena dva od tri ključna kriterija: neredoviti menstrualni ciklusi (razmak duži od 35 dana), povišena razina ili klinički znakovi muških spolnih hormona (akne, pojačana dlakavost) te policističan izgled jajnika na ultrazvuku. Međutim, dr. Kruljac naglašava jednu od najvećih zabluda.

"Ono što je jako zanimljivo jest da žena može imati sindrom policističnih jajnika, a da uopće nema policistične jajnike vidljive na ultrazvuku. Ciste su samo jedna od mogućih manifestacija bolesti", objašnjava liječnik.

Dvije bolesti pod istim imenom

Prema kliničkom iskustvu dr. Kruljca, sindrom policističnih jajnika zapravo su dvije različite bolesti s različitim uzrocima. Manja skupina, oko 20 do 30 posto žena, ima primarni problem u osovini hipotalamus-hipofiza-jajnik. One su uglavnom metabolički zdrave, nemaju višak kilograma i njihovo je stanje, nažalost, puno teže liječiti i nije u potpunosti izlječivo, već se drži pod kontrolom.

No, za preostalih 80 posto žena, vijesti su izvanredne. Kod njih je, kako tvrdi dr. Kruljac, problem isključivo metaboličke prirode i kao takav - potpuno izlječiv.

"Ako postoji metabolička komponenta, a to je slučaj kod velike većine žena, i ako unaprijedimo metabolizam, izliječit ćemo i sindrom policističnih jajnika. To je možda najvrjednija poruka koju želim poslati", kaže dr. Kruljac.

Tajni igrač: Protein SHBG

Glavni uzrok problema kod većine žena je inzulinska rezistencija, stanje u kojem tjelesne stanice ne reagiraju na inzulin, što dovodi do njegova viška u krvi. Taj višak inzulina, zajedno sa stresom i problemima sa štitnjačom, izravno blokira proizvodnju ključnog proteina u jetri - SHBG (Sex Hormone-Binding Globulin).

"SHBG je poput nosača koji u krvi čvrsto veže spolne hormone. Iako zvuči nevjerojatno, u tijelu zdrave žene ima deset puta više testosterona nego ženskog hormona estradiola. Upravo visoka razina SHBG-a služi kao rezervoar koji drži taj testosteron 'zaključanim' i sprječava njegov neželjeni učinak", slikovito pojašnjava dr. Kruljac.

Foto: Net.hr

Kada zbog metaboličkog poremećaja razina SHBG-a padne, testosteron se oslobađa i počinje nekontrolirano djelovati na tkiva, uzrokujući akne, opadanje kose na tjemenu i pojačan rast dlaka na drugim dijelovima tijela.

Što svaka žena može učiniti?

Prvi korak za svaku ženu koja sumnja na ovaj problem, savjetuje dr. Kruljac, jest samoinicijativno izvaditi nalaz SHBG-a, što se može učiniti u bilo kojem danu ciklusa. Tu, međutim, postoji zamka.

"Laboratorijski referentni intervali su od 10 do 120, što je besmisleno široko. Optimalna, zdrava vrijednost za ženu je između 60 i 90. Ako je vaš nalaz ispod 60, vrlo vjerojatno imate metabolički problem koji je uzrok vaših simptoma. No, ni previsoke vrijednosti nisu dobre. Razine iznad 90 mogu ukazivati na druge probleme, poput pretjerane aktivnosti štitnjače ili utjecaja oralne kontracepcije, što također zahtijeva pažnju", ističe liječnik.

Rješenje je, u većini slučajeva, jednostavno i ne zahtijeva nužno lijekove. "Ako je SHBG nizak, znamo da ga moramo podići. Prva i najučinkovitija linija liječenja je promjena prehrane, odnosno smanjenje unosa ugljikohidrata (low-carb), i pojačana fizička aktivnost. Većini žena to će biti dovoljno da vrate SHBG u normalu, reguliraju cikluse i u potpunosti riješe problem."

Ignoriranje ovog stanja, s druge strane, dugoročno nosi rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, povišenog krvnog tlaka, kardiovaskularnih bolesti i neplodnosti. Nova spoznaja da je uzrok često u metabolizmu daje konkretne alate i nadu milijunima žena da svoje zdravlje mogu preuzeti u svoje ruke.

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