To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec

Prije točno 14 godina zagrebačka noćna scena dobila je još jedno mjesto o kojem se tada itekako pričalo. Službeni dio VIP otvorenja noćnog kluba Masconi okupio je brojna poznata lica tadašnje hrvatske estrade, a cijela večer bila je zamišljena kao spoj glamura, mode i noćnog života.

Aleksandra Grdić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Soraja Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Matea Jakopina Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Program službenog otvorenja vodila je Hana Tabaković, koja je svojim nastupom predvodila večer od samog početka. Otvorenje je započelo simboličnim kumovanjem kluba, a tu je ulogu preuzela tada iznimno medijski eksponirana Soraja Vučelić.

Soraja Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Soraja Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Poseban dio programa bila je modna revija, u kojoj su se na pisti pojavila brojna imena koja su tih godina bila nezaobilazna na domaćoj estradnoj i modnoj sceni. Među njima bile su Stefany Hohnjec, Kristina Lumbar i Aleksandra Grdić, uz još niz poznatih lica koja su tada punila naslovnice i televizijske emisije.

Stefany Hohnjec Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kristina Lumbar Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Večer je tako spojila nekoliko tada vrlo popularnih elemenata zagrebačkog javnog života – poznate manekenke, estradna imena, glamur, modu i atraktivno noćno okruženje.