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To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec

To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Poseban dio programa bila je modna revija, u kojoj su se na pisti pojavila brojna imena koja su tih godina bila nezaobilazna na domaćoj estradnoj i modnoj scene

25.8.2026.
11:10
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Prije točno 14 godina zagrebačka noćna scena dobila je još jedno mjesto o kojem se tada itekako pričalo. Službeni dio VIP otvorenja noćnog kluba Masconi okupio je brojna poznata lica tadašnje hrvatske estrade, a cijela večer bila je zamišljena kao spoj glamura, mode i noćnog života.

To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec
Aleksandra Grdić
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec
Soraja
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec
Matea Jakopina 
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Program službenog otvorenja vodila je Hana Tabaković, koja je svojim nastupom predvodila večer od samog početka. Otvorenje je započelo simboličnim kumovanjem kluba, a tu je ulogu preuzela tada iznimno medijski eksponirana Soraja Vučelić. 

To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec
Soraja
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec
Soraja
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Poseban dio programa bila je modna revija, u kojoj su se na pisti pojavila brojna imena koja su tih godina bila nezaobilazna na domaćoj estradnoj i modnoj sceni. Među njima bile su Stefany Hohnjec, Kristina Lumbar i Aleksandra Grdić, uz još niz poznatih lica koja su tada punila naslovnice i televizijske emisije.

To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec
Stefany Hohnjec
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec
Kristina Lumbar
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Večer je tako spojila nekoliko tada vrlo popularnih elemenata zagrebačkog javnog života – poznate manekenke, estradna imena, glamur, modu i atraktivno noćno okruženje. 

Aleksandra GrdićStefany HohnjecKristina LumbarSoraja
komentara
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