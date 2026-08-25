Veliki vodič za spektakularni FNC 33 koji ruši sve rekorde: Ovo je najveći event ikad

FNC 33 event 12. rujna u Areni Zagreb bit će najveći FNC-ov event svih vremena. Najveća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, vraća se kući u Zagreb, a pozornica ne može biti veća.

FNC 33 event 12. rujna ekskluzivno gledajte na platformi Voyo.

Hrvatska će ponovno postati epicentar borilačkog sporta, domaćin FNC 33 spektakla koji prijeti srušiti sve dosadašnje rekorde i ispisati novo, zlatno poglavlje u povijesti organizacije. Nećemo pogriješiti ako napišemo da Europa event poput FNC 33 priredbe još nije vidjela.

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Prošlogodišnji događaj u istoj dvorani postavio je standarde, srušivši rekorde gledanosti i prodaje ulaznica, no FNC obećava da je to bio tek uvod u ono što slijedi. Program donosi čak jedanaest vrhunskih borbi, s okršajem teškaških titana u glavnoj ulozi, a interes publike, sudeći po pomami za ulaznicama, doseže nezapamćene razine. Pripremite se za večer koja će definirati ostatak borilačke godine.

Povratak u Zagreb i letvica podignuta do neba

Priča o Fight Nation Championshipu neraskidivo je vezana uz Zagreb. Ovdje je sve počelo, u dvorani zagrebačkog American Top Teama, gdje su postavljeni temelji onoga što će izrasti u dominantnu silu na borilačkoj sceni ovog dijela Europe. Od prvih priredbi pred nekoliko stotina najvjernijih entuzijasta do rasprodane Arene, put je bio strelovit i impresivan.

Prošlogodišnji spektakl u Zagrebu nije bio samo još jedan događaj; bila je to kruna dotadašnjeg rada i jasna poruka konkurenciji. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, atmosfera je bila naelektrizirana, a rekordi u prodaji ulaznica i PPV prijenosa potvrda su da je FNC prerastao regionalne okvire. Sada, godinu dana kasnije, organizacija se vraća na mjesto trijumfa s još većim ambicijama. Cilj nije samo ponoviti uspjeh, već ga i nadmašiti. FNC 33 nije samo povratak kući, to je demonstracija moći, produkcijski i sportski iskorak koji za cilj ima zacementirati status FNC-a kao lidera i pružiti publici noć za pamćenje. Očekivanja su ogromna, jer kad FNC dođe u Zagreb, ne dolazi odraditi posao, dolazi ispisati povijest.

Glavna borba večeri: Osveta i pojas u srazu teškaških titana

Ulog ne može biti veći. U glavnoj borbi večeri, za prestižni pojas FNC prvaka teške kategorije, rukavice će ukrstiti aktualni prvak, Nijemac Hatef Moeil i izazivač iz Srbije, opasni udarač Darko Stošić. Ovo nije samo borba za titulu, ovo je borba s dubokom osobnom poviješću.

Dvojac se već jednom susreo u kavezu, davne 2015. godine, kada je pobjedu prekidom odnio Stošić. Sada, gotovo desetljeće kasnije, okolnosti su se drastično promijenile. Moeil (17-4) dolazi u Zagreb sa zlatom oko struka, kao FNC-ov prvak koji želi dokazati svoju dominaciju i isprati gorak okus jedinog poraza od svog rivala. Za njega je ovo prilika za iskupljenje i konačnu potvrdu statusa najboljeg teškaša organizacije. S druge strane, Stošić (8-3) vidi priliku da ponovi povijest, preotme pojas i dokaže da je i dalje superioran borac.

Njegov put u FNC-u bio je impresivan, a pobjeda nad prvakom bila bi kruna karijere i povratak na tron regionalne scene. Očekuje nas sudar dvaju različita stila i goleme snage. Moeil je borac poznat po svojoj izdržljivosti i taktičkoj zrelosti, dok Stošić posjeduje razornu snagu u rukama kojom može završiti borbu u svakom trenutku. Napetost je opipljiva, a Arena Zagreb bit će savršena kulisa za ovaj teškaški obračun koji obećava vatromet od prve do posljednje sekunde.

Regionalni 'rat' i obrana titule

Iako glavna borba privlači najviše pozornosti, ostatak programa jednako je impresivan i garantira vrhunsku akciju. Sunaslovna borba večeri donosi jedan od najiščekivanijih regionalnih okršaja posljednjih godina. U kavez poluteške kategorije ulaze hrvatski as Ivan Erslan i slovenski fenomen Miran Fabjan, poznatiji pod nadimkom "Slovenski Rocky".

Erslan se vraća u FNC nakon niza borbi na najvišoj svjetskoj razini, donoseći sa sobom neprocjenjivo iskustvo i tehničku potkovanost. Nasuprot njega stoji Fabjan, borac čije je najjače oružje kaos. Njegov nepredvidiv i agresivan stil donio mu je vojsku obožavatelja, a sraz ova dva borca opisuje se kao sudar čistog iskustva i sirove, neobuzdane energije. Očekuje se prava regionalna bitka koja će zapaliti tribine.

Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u srednjoj kategoriji, gdje će domaći prvak Đani Barbir braniti svoj pojas protiv iznimno opasnog poljskog borca Piotra Strusa. Barbir će pred svojom publikom morati pružiti najbolju izvedbu karijere kako bi zaustavio nalet iskusnog Poljaka. Još jedan hrvatsko-poljski okršaj vidjet ćemo u teškoj kategoriji, gdje će se Martin Batur sučeliti s Michalom Andryszakom. U lakoj kategoriji nastupit će i miljenik publike, Francisco "Croata" Barrio, koji će snage odmjeriti s Brazilcem Fabijanom Silvom, što jamči tehnički i atraktivan meč.

Domaće snage na velikoj pozornici

FNC 33 pružit će priliku i nizu drugih hrvatskih boraca da zasjaju pod svjetlima najveće pozornice. Posebnu pažnju privlači meč u exstreme boxingu u dogovorenoj težini do 79,4 kilograma između proslavljenog hrvatskog boksača Hrvoja Sepa i Ante Bilića. Sep, olimpijac i brončani sa svjetskog prvenstva u boksu, nastavlja svoju tranziciju u slobodnu borbu, a svaki njegov ulazak u kavez predstavlja pravu poslasticu za fanove. To je klasični sraz stilova koji uvijek donosi neizvjesnost. Svoj put prema vrhu nastavljaju i mladi lavovi. Tiriel Luka Abramović borit će se protiv Bugarina Valerija Atanasova, dok će u preliminarnom dijelu programa nastupiti i Marko Ančić protiv Gruzijca Luke Giorgadzea te Fran Luka Đurić protiv Poljaka Bartosza Wójcikiewicza. Ovi mečevi ključni su za razvoj nove generacije boraca i dokaz su da FNC ulaže u budućnost sporta. Program upotpunjuje i jedan intrigantan međunarodni dvoboj između Willa Currieja i Anthonyja Ivyja u srednjoj kategoriji.

Groznica ulaznica i veliko iščekivanje: Stiže li 'RoboCop'?

Da je Zagreb gladan vrhunskog MMA, dokazuje nevjerojatan interes za ulaznicama. Značajan dio kapaciteta Arene rasprodan je i prije nego što je cijeli popis borbi bio službeno objavljen, što je jasan pokazatelj da FNC 33 ide putem rušenja prošlogodišnjeg rekorda. Fanovi su prepoznali kvalitetu i važnost događaja, a ulaznice su dostupne putem sustava Entrio.hr i prodaju se iznimnom brzinom. Dodatnu euforiju i svojevrsnu misteriju oko cijelog događaja stvorile su glasine o mogućem nastupu jednog od najboljih hrvatskih boraca svih vremena, Roberta Soldića. Iako "RoboCop" nije službeno najavljen, čelnici FNC-a potvrdili su da načelni dogovor postoji. Sve, međutim, ovisi o ishodu njegovih pregovora s UFC-om. Sama mogućnost da bi se Soldić mogao boriti pred domaćom publikom u Areni podigla je "hype" na potpuno novu razinu i dala cijeloj priredbi dodatnu dimenziju iščekivanja. Hoće li se kockice posložiti, saznat ćemo uskoro, no i bez njega, FNC 33 je događaj koji se ne propušta.

Gdje i kako pratiti spektakl?

Za sve one koji neće biti u prilici osjetiti naelektriziranu atmosferu uživo u Areni Zagreb, osiguran je prijenos visoke kvalitete. Ljubitelji borilačkih sportova u Hrvatskoj moći će pratiti cijeli FNC 33 događaj ekskluzivno putem streaming platforme VOYO.

Sve je spremno za noć koja će se dugo pamtiti. FNC 33 više je od borilačke priredbe. To je festival sporta, hrabrosti i vještine koji slavi rast regionalne MMA scene. Dvanaestog rujna, oči cijele borilačke Europe bit će uprte u Zagreb. Arena će gorjeti, a borci u kavezu ostavit će srce i dušu za pobjedu. Spektakl je zajamčen.