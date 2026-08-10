Navijači najavljuju trilogiju Soldića i Du Plessisa u UFC-u, no istina je drugačija

Na društvenim mrežama pojavila se objava koja je uzburkala duhove domaće i svjetske MMA scene, potaknuvši nagađanja o jednom od najiščekivanijih okršaja. Navijačka stranica posvećena Robertu Soldiću, pod nazivom #teamsoldic, objavila je promotivni plakat za treću borbu između hrvatskog borca i Južnoafrikanca Dricusa Du Plessisa, i to na najvećoj svjetskoj pozornici - u UFC-u.

Stara rivalstva i nove nade

U opisu objave stoji: "POTENCIJALNA BOMBA: SOLDIĆ vs. DU PLESSIS U UFC-u?", dodajući kako postoje naznake da bi se "nešto veliko moglo spremati", pa čak i da je Soldićev menadžer Ivan Dijaković dao naslutiti takav rasplet. Objava je odmah izazvala lavinu komentara i rasprava među fanovima, koji su s nestrpljenjem počeli analizirati mogućnost takvog meča.

Podsjetimo, rivalstvo između Soldića i Du Plessisa ima bogatu povijest. Njihova prva dva meča odvila su se pod okriljem poljske KSW promocije i oba su završila prekidom. Njihov prvi susret bio je na KSW 43 u travnju 2018. godine, kada je Du Plessis tehničkim nokautom svladao Soldića i oduzeo mu pojas velter kategorije. No, "RoboCop" se vratio iste godine na KSW 45 i u revanšu nokautirao Južnoafrikanca u trećoj rundi, vrativši pojas u svoje vlasništvo. Od tada fanovi sanjaju o trilogiji koja bi konačno razriješila tko je bolji borac.

Međutim, dok su neki fanovi s oduševljenjem dočekali vijest, mnogi su iskusniji pratitelji odmah izrazili sumnju. U komentarima su se mogle pročitati poruke poput: "Dajte ljudi malo objektivnosti, kakav Du Plessis na debiju? Čovjek je drugi na rang listi", dok su drugi isticali kako Soldić prvo mora potpisati za UFC i ostvariti nekoliko pobjeda prije nego što dobije priliku boriti se s borcem iz samog vrha.