Još jedan dan u Trumpistanu: Ispred suda izveli jednogodišnju bebu, nije dobila ni odvjetnika!

Jednogodišnja beba bez pratnje pojavila se sama pred imigracijskim sucem u Arizoni, gdje joj je naloženo da ispuni zahtjev za dobivanjem azila do sljedećeg ročišta ili će se suočiti s deportacijom!

Iako priča zvuči kako nekakva suluda šala, istinitost tog navoda potvrdilo je nekoliko američkih portala, koji su u nastavku vijesti istaknuli da je slučaj izazvao reakcije mnogih pravnih organizacija koje su ustvrdile da je incident simptom krize nastale nakon što je savezna vlada promijenila sustav financiranja pravne pomoći za djecu migranata.

Prema riječima Roxane Avila-Cimpeanu iz organizacije Florence Immigrant and Refugee Rights Project, koja je svjedočila nadrealnom događaju, odvjetnik jedne od novougovorenih vladinih organizacija bio je prisutan u sudnici, ali uopće nije reagirao.

Promjena u sustavu financiranja

Problemi su nastali nakon što je 31. srpnja 2026. godine istekao ključni savezni ugovor s organizacijom Acacia Center for Justice.

Acacia je upravljala sredstvima za gotovo stotinu neprofitnih organizacija koje su pružale pravnu pomoć za više od 24 tisuće djece bez pratnje diljem zemlje.

Međutim, umjesto obnove ugovora, Ministarstvo zdravstva i socijalnih usluga (HHS) preusmjerilo je sredstva kroz nove sporazume.

Dvadeset milijuna dolara dodijeljeno je Američkom odboru za izbjeglice i imigrante (USCRI), a 158 milijuna dolara grupi za borbu protiv trgovine ljudima "Our Rescue".

Zbog ove je promjene koalicija pravnih neprofitnih organizacija podnijela tužbu protiv HHS-a u kojoj je navedeno da je stvoren privid poštivanja sudskog naloga o zaštiti pravne pomoći za djecu dok je u stvarnosti zapravo nastao vakuum.

Sudski podnesci opisuju situaciju kao "kaos koji je bezbrojnu djecu prisilio da se sama suoče sa svojim imigracijskim postupcima".

U slučaju jednogodišnjeg djeteta u Arizoni, odvjetnik USCRI-ja koji je bio u sudnici "nije progovorio - a kamoli sugerirao da je apsurdno tražiti od bebe bez zastupnika da išta učini", rečeno je u podnesku.

Vladini dužnosnici odbacili su tvrdnje. Glasnogovornik Ureda za preseljenje izbjeglica (ORR) objasnio je da odvjetnici prvo moraju provjeriti imaju li djeca već osiguranog zastupnika prije nego što se umiješaju.

Richard Debaney, dužnosnik ORR-a, na sudu je branio tranziciju tvrdeći da je USCRI dosad pokrio ročišta za 1.800 djece "bez komplikacija". U međuvremenu, Julie Beyer, viša direktorica USCRI-ja, izjavila je da njezina organizacija preispituje slučajeve pojedinačno.

Važnost pravnog zastupnika

Podaci s Transactional Records Access Clearinghousea (TRAC) sa Sveučilišta Syracuse pokazuju da je dostupnost pravnog zastupnika ključan faktor u ishodu postupka.

Prema tim podacima, kada djeca bez pratnje imaju pravnog savjetnika, 73 posto njih dobije dopuštenje za ostanak u SAD-u. Bez odvjetnika, taj postotak pada na samo 15 posto!

Istovremeno, 80 posto djece bez zastupnika završi s nalogom za deportaciju.

Sustav pod pritiskom

Nadalje, promjene u sustavu pravne pomoći odvijaju se u vrijeme rekordnog zagušenja imigracijskih sudova. Do ožujka 2026. na rješavanje je čekalo više od dva milijuna predmeta. S otprilike 600 sudaca na nacionalnoj razini, to znači da svaki sudac u prosjeku vodi više od 3.300 slučajeva.

To ih prisiljava da dnevno obrađuju između 40 i 60 predmeta te da zbog gužve skraćuju ročišta na pet do deset minuta.

Suci sve češće odbijaju zahtjeve za odgodom, osobito za osobe bez odvjetnika, što je dovelo do porasta od 31 posto u broju naloga za deportaciju donesenih u odsutnosti.