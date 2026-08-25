Zna se što je prethodilo kaosu na Špancirfestu: Mladić dobio nogom u glavu i ostao bez svijesti

Varaždinska policija priopćila je u utorak kako su pronađeni svi sudionici tučnjave koja je rezultirala teškim ozljeđivanjem 20-godišnjaka. Podsjetimo, o incidentu smo pisali u subotu ujutro. U noćnim satima prvog dana Špancirfesta, oko 3 sata ujutro u subotu, u Ulici Ivana Padovca u Varaždinu dogodio se fizički napad.

"Incident se odvio u blizini ugostiteljskog objekta, gdje su trojica muškaraca prvo verbalno provocirala žrtvu, a potom je i fizički napala udarajući je rukama i nogama po tijelu", potvrdila je glasnogovornica PU varaždinske za Varaždinski.hr. Mladić je završio u bolnici.

Policija je sada dovršila kriminalističko istraživanje. Izvijestili su da je 20-godišnjak u sukobu zadobio udarac nogom u glavu, nakon čega je izgubio svijest. Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, sukobu su prethodila narušavanja javnog reda i mira. U događaju su sudjelovala dvojica mladića u dobi od 20 i 18 godina te četvorica maloljetnika, dvojica u dobi od 16 i dvojica od 17 godina.

Napali maloljetnike

Policija navodi da su dvojica mladića verbalno i fizički napala četvoricu maloljetnika. Tijekom naguravanja 20-godišnjak je pao na tlo. Nakon toga ga je jedan od 17-godišnjih maloljetnika, sumnja policija, u namjeri da ga teško ozlijedi udario nogom u glavu. Mladić je nakon udarca izgubio svijest te je vozilom Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije prevezen u Opću bolnicu Varaždin. Težina njegovih ozljeda zasad nije službeno okvalificirana.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju, 17-godišnjak će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Protiv ostalih sudionika policija će nadležnom općinskom sudu podnijeti optužne prijedloge zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

O događaju će policija izvijestiti i nadležne područne urede Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi postupanja prema uključenim maloljetnicima i mlađim punoljetnicima.