Prišao mu s leđa i pucao u glavu: Mafijašku egzekuciju snimile nadzorne kamere
Broj ubojstava u zemlji posljednjih godina snažno raste zbog čega je premijer najavio 'sveopći rat'
Izraelski mafijaški šef Yanis Yushvaev (40) ubijen je u nedjelju pred benzinskom postajom u blizini Cezareje. Napadač mu je prišao s leđa i iz neposredne blizine pucao u glavu, nakon čega je pobjegao.
Ubojstvo su zabilježile nadzorne kamere. Na snimci se vidi kako Yushvaev izlazi iz objekta i silazi niz stepenice, dok se napadač okreće prema njemu i puca mu u potiljak. Yushvaev je nakon pogotka pao niz stepenice.
Jedan od najopasnijih izraelskih kriminalaca
Policija ga je opisivala kao vođu kriminalne skupine povezane sa židovskom kavkaskom zajednicom u Izraelu. Godinama ga nisu uspjeli pravomoćno osuditi, iako su ga povezivali s pucnjavama, napadima granatama i paljenjem vozila.
Njegovo ubojstvo dolazi u trenutku kada se Izrael suočava s naglim rastom organiziranog kriminala, piše The Telegraph.
Posljednjih tjedana zabilježen je niz napada na restorane lanca Japanika, uključujući pucnjave, bacanje granata i pokušaje paljenja, a policija ih povezuje sa sukobom dviju kriminalnih obitelji.
Broj ubojstava u zemlji posljednjih godina snažno raste. U 2025. zabilježeno ih je 309, dok ih je 2022. bilo 148.
Premijer Benjamin Netanyahu zbog toga je nedavno najavio "sveopći rat" protiv organiziranog kriminala te u borbu uključio i domaću obavještajnu službu Shin Bet.