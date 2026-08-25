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LIKVIDACIJA U IZRAELU /

Prišao mu s leđa i pucao u glavu: Mafijašku egzekuciju snimile nadzorne kamere

Prišao mu s leđa i pucao u glavu: Mafijašku egzekuciju snimile nadzorne kamere
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Foto: Screenshot 'X'/BowesChay

Broj ubojstava u zemlji posljednjih godina snažno raste zbog čega je premijer najavio 'sveopći rat'

25.8.2026.
11:37
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/BowesChay
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Izraelski mafijaški šef Yanis Yushvaev (40) ubijen je u nedjelju pred benzinskom postajom u blizini Cezareje. Napadač mu je prišao s leđa i iz neposredne blizine pucao u glavu, nakon čega je pobjegao.

Ubojstvo su zabilježile nadzorne kamere. Na snimci se vidi kako Yushvaev izlazi iz objekta i silazi niz stepenice, dok se napadač okreće prema njemu i puca mu u potiljak. Yushvaev je nakon pogotka pao niz stepenice.

Jedan od najopasnijih izraelskih kriminalaca

Policija ga je opisivala kao vođu kriminalne skupine povezane sa židovskom kavkaskom zajednicom u Izraelu. Godinama ga nisu uspjeli pravomoćno osuditi, iako su ga povezivali s pucnjavama, napadima granatama i paljenjem vozila.

Njegovo ubojstvo dolazi u trenutku kada se Izrael suočava s naglim rastom organiziranog kriminala, piše The Telegraph.

Posljednjih tjedana zabilježen je niz napada na restorane lanca Japanika, uključujući pucnjave, bacanje granata i pokušaje paljenja, a policija ih povezuje sa sukobom dviju kriminalnih obitelji.

Broj ubojstava u zemlji posljednjih godina snažno raste. U 2025. zabilježeno ih je 309, dok ih je 2022. bilo 148.

Premijer Benjamin Netanyahu zbog toga je nedavno najavio "sveopći rat" protiv organiziranog kriminala te u borbu uključio i domaću obavještajnu službu Shin Bet.

UbojstvoMafijaIzraelKriminalne SkupinePucnjava
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