Srpski boksački šampion uhićen u Zagrebu, pale teške optužbe: Stavio ženi lanac oko vrata?

Bivši višestruki boksački prvak i sportski ambasador Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uhićen je u Zagrebu, piše Jutarnji list.

Policija ga tereti za silovanje bivše intimne partnerice, nasilje u obitelji i protupravnu naplatu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ponavljanja djela i bijega, iako ima i hrvatsko državljanstvo.

Prema navodima kaznene prijave, bivša partnerica prijavila ga je zbog događaja koji su se navodno dogodili u stanu u Zagrebu u kojem su zajedno živjeli.

Prema njezinu iskazu, muškarac ju je navodno fizički napao te je, između ostalog, oko njezina vrata stavio lanac i povukao je prema stanu.

Nakon što je odlučila napustiti Hrvatsku i otići u Srbiju, prema navodima prijave, navodno joj je slao prijeteće poruke.

U jednoj od njih joj je, prema prijavi, poručio da "živa nećeš izaći iz Srbije" te joj zaprijetio dolaskom svog kuma ako mu ne vrati novac.

Sve optužbe negira

U cijeloj priči postoji i financijski spor.

Bivši boksački prvak tvrdi da mu je bivša partnerica dugovala 1080 eura, dok ona tvrdi da joj je prethodno uplatio samo 100 eura. Prema navodima iz prijave, žena mu je nakon prijetnji ipak uplatila traženi iznos.

On sve optužbe negira. Za navode o fizičkom i psihičkom zlostavljanju tvrdi da nisu točni, dok za financijski dio slučaja navodi da je riječ o posuđenom novcu koji mu nije vraćen.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, predan je pritvorskom nadzorniku i smješten u Jedinicu za zadržavanje i prepratu zagrebačke policije.

Tijekom boravka u policijskom pritvoru, prema dostupnim informacijama, više se puta žalio na zdravstvene tegobe. Spominjao je, među ostalim, epilepsiju i tumore, zbog čega su policajci u nekoliko navrata pozivali Hitnu pomoć.

Dan nakon toga odveden je na ispitivanje u prostorije nadležnog Općinskog državnog odvjetništva.

Prilikom dovođenja u tužiteljstvo policija je poduzela pojačane mjere osiguranja pa su ga, prema dostupnim informacijama, pratila dvojica interventnih policajaca i još jedan policijski službenik.

Zbog ljubavi došao u Hrvatsku

Tijekom postupanja za sebe je naveo da je student prava i vlasnik vlastite tvrtke, u Hrvatsku se doselio zbog ljubavi, nakon čega je poslovanje proširio na Zagreb i Primorje.

Istražiteljima je navodno rekao da ostvaruje mjesečne prihode između 10.000 i 15.000 eura, a istaknuo je i svoju ulogu sportskog ambasadora Srbije u UAE-u.

Nakon uhićenja izrazio je želju da o njegovu slučaju bude obaviješten i Konzulat Srbije.