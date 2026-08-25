Vušković debitirao u rapsodiji Brightona, trener priznao: 'Nisam to očekivao'

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković uspješno je debitirao za Brighton u Premier ligi. Bivši igrač Hajduka odigrao je cijelu utakmicu u uvjerljivoj pobjedi svoje momčadi protiv Aston Ville rezultatom 4:0.

Brighton je pitanje pobjednika riješio već u prvom poluvremenu, tijekom kojega je postigao sva četiri pogotka i stekao igrača više.

Domaćin je poveo u osmoj minuti autogolom Victora Lindelöfa, dok je Maxim De Cuyper deset minuta poslije povećao prednost. Potpuni slom Aston Ville uslijedio je u 30. i 31. minuti, kada je Jack Hinshelwood dvama uzastopnim pogocima postavio konačnih 4:0.

Vušković je u svojem prvom premierligaškom nastupu igrao u paru s dugogodišnjim kapetanom Lewisom Dunkom. Iskusnom braniču to je bio 300. nastup za Brighton u engleskom prvenstvu, čime je postao prvi igrač kluba koji je dosegnuo tu brojku.

Hürzeler zadovoljan viđenim

Trener Brightona Fabian Hürzeler nakon utakmice pohvalio je Vuškovićevu zrelost, osobnost i mentalitet, ali je upozorio i na pojedine dijelove igre u kojima se mladi branič još mora poboljšati.

„Ne mogu reći da sam to očekivao, ali znam da je zreo dečko. U nekim se trenucima moglo vidjeti da želi igrati, igrati i igrati. U pojedinim situacijama mora pronaći bolja rješenja, ali ukupno gledano ima osobnost i mentalitet potrebne da se prilagodi Premier ligi“, rekao je Hürzeler.

Vušković je u Brighton stigao u srpnju iz Tottenhama u transferu vrijednom rekordna 54 milijuna eura. Za londonski klub nije upisao natjecateljski nastup, a iskustvo je skupljao na posudbama u Westerlou, Radomiaku i HSV-u.

Tottenham ga je prethodno doveo iz Hajduka za 11 milijuna eura, što je bio najveći izlazni transfer u povijesti splitskog kluba.