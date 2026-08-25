Istina o Hajdukovoj najvećoj pobjedi: 'Osijek je bio bolji do ključnog trenutka, evo i zašto'

U drugoj epizodi podcasta portala Net.hr TOTalna analiza Marija Tota bivši trener Rijeke, Dinama, Lokomotive i Istre, nogometni profesor Marijo Tot detaljno secira, između ostalog i derbi 4. kola SHNL-a između Hajduka i Osijeka. Iako konačni rezultat 4-0 sugerira potpunu dominaciju splitske momčadi, Marijo Tot otkriva istinu o toj utakmici i najvećoj ligaškoj dosadašnjoj pobjedi Hajduka ove sezone.

'Osijek je dominirao na Poljudu do crvenog'

Analizirajući posljednju utakmicu kola, Tot iznosi zapažanja koja se kose s konačnim rezultatom i naglašava kako je momčad Osijeka bila bolji suparnik dok su snage na terenu bile izjednačene.

"I zadnja utakmica ovoga kola bila je Hajduk - Osijek, još jedan veliki derbi do crvenog kartona. Imam silan dojam i moram ponovno pohvaliti momčad Osijeka koji je apsolutno izgledala kao momčad koja ima glavu i rep, koja jako, jako dobro igra u ovom trenutku. Ovaj poraz koji su doživjeli je izuzetno velik, međutim, znamo točno kako je do njega došlo. Dokle god su imali brojčano jednaki odnos, Osijek je bio bolja momčad. Osijek je dominirao na Poljudu. Osijek je znao što radi i nekoliko navrata je sjajnim kontrama ugrozio Hajduk i mogao je otići s prednošću na poluvrijeme. Međutim, dogodio se taj crveni karton i taj crveni karton je zapravo unio totalni preokret u utakmicu i jednostavno nije bilo više šanse za Osijek, iako su i čak i nakon tog kartona još jedno dvadesetak minuta izgledali do neke 50-55 minute, kao ekipa koja se sa deset igrača sjajno brani. Čak su imali i nekoliko izlazaka pred gol Hajduka. I kažem, ovo je jedna klasična utakmica u kojoj možemo reći da je karton presudio utakmicu. On je bio ključan za ovu utakmicu", detaljno je pojasnio Tot.

'Hajduk je na prekretnici'

S druge strane, Hajdukova igra, unatoč uvjerljivoj pobjedi, nije bila bez mana, smatra Tot, koji je istaknuo oprezan pristup Splićana na početku utakmice i naglasio da se pred njima nalazi važan period.

"Hajduk je počeo utakmicu stidljivo sa igrom u srednjem i niskom bloku. Vjerojatno su znali potencijal Osijeka. Vjerojatno ih je bilo strah napasti visoko zadnju liniju Osijeka i bojali su se kontre koja se na kraju krajeva, nekoliko puta i desila u ovoj utakmici. I ja mislim da je Hajduk definitivno sada na prekretnici. Jer ovakva jedna dobra utakmica, odnosno dobra utakmica je rezultatski, ali isto se vidjelo puno nekih slabosti koje Hajduk ima. On će to morati vrlo brzo promijeniti kako bi mogao prvo proći Raków u četvrtak, a onda nastaviti prvenstvo kao legitiman, legitimna momčad koja će se boriti do kraja za prvaka", rekao je Tot.

Greška koja se ne smije dogoditi

Marijo Tot ukazuje i na konkretne propuste u igri Osijeka koje moraju popraviti kako bi izbjegli slične rezultate u budućnosti.

"Ono što Osijek mora popraviti, to sam uočio, jest obrana od centaršuta. Dakle, dobili su gol, to se ne smije desiti jednoj ekipi. Probijen je bok, lopta je vraćena povratna pred gol Osijeka. Međutim, nekoliko igrača Osijeka je radilo upravo onu grešku koja se radi kada se neka stvar ne vježba dovoljno, a to je da su svi išli u liniju zatvaranja lopta-gol, a igrač je ostao na penalu sam i iskoristio je takvu jednu situaciju. To su situacije koje se daju vježbati i koje je moguće popraviti. Ono što im je također problem jesu izlasci u šut pred svojim šesnaestercem. Dva gola Hajduka su proizašla kao plod takvog nedovoljno dobrog izlaska, neagresivnosti, gdje su dva gola iz daljine zabili i na kraju prelomili utakmicu koja rezultatom uopće ne sugerira kako je to izgledalo", istaknuo je.

'Igrački deficit je odlučio'

Tot je još jednom podcrtao važnost isključenja u utakmici Hajduka i Osijeka i Rudeša i Lokmomotive.

"Sigurno je u obje utakmice igrački deficit odlučio da razlika ode na takvu brojku. I Lokomotiva je izgubila igrača kada je jako dobro izgledala i nije bilo uopće nikakve primisli da bi to mogao biti nekakav veliki poraz. Sve do tog trenutka, čak i poslije tog isključenja su izgledali dobro do poluvremena. Osijek je, kažem, i dio tog poluvremena do kraja i još jedan mali dio drugog poluvremena izgledao dobro s igračem manje. A onda se desio taj jedan pad", zaključio je Marijo Tot.

Totova analiza tako baca potpuno novo svjetlo na derbi na Poljudu, ističući kako je Osijek, unatoč teškom porazu, pokazao igru koja obećava, dok je Hajduk do pobjede stigao više zahvaljujući brojčanoj prednosti nego besprijekornoj izvedbi. Ključni trenutak, crveni karton, na kraju je bio jedini sudac u utakmici koja je mogla otići u sasvim drugom smjeru.

Drugu epizodu TOTalne analize s Marijom Totom pogledajte u priloženom videu.

SHNL, 4. kolo:

Nedjelja:

Hajduk - Osijek 4-0 (Brruti 9, Livaja 54, Bamba 83, Hrgović 90)

Rijeka - Istra 1961 3-2 (Nasraoui 18-ag, Puljić 43, Fruk 53/Jaganjac 71, Frederiksen 90+3)

Subota:

Slaven Belupo - Gorica 2-0 (Mitrović 18, Nestorovski 21)

Dinamo - Varaždin 3-1 (Beljo 57, Galešić 68, Mudražija 90+3/Mladenovski 28)

Petak:

Rudeš - Lokomotiva 4-1 (Skoko 29, Fernandez 54, Bralić 58, Đorić 65/Vuković 40)