TOTalna analiza Marija Tota: 'Dinamo će se prilagoditi na to i vjerujem u prolazak u LP'

U novoj epizodi podcasta portala Net.hr TOTalna analiza s Marijom Totom, bivši trener Rijeke, Dinama, Lokomotive i Istre detaljno je analizirao europske izazove hrvatskih klubova, s posebnim naglaskom na uzvratnu utakmicu Dinama protiv norveškog Vikinga za ulazak u Ligu prvaka u srijedu od 21:00. Nakon maksimirskih 2-2, gdje je Dinamo ispustio vodstvo od dva gola, Tot je upozorio na brojne izazove koji čekaju Plave u Stavangeru, od paklene atmosfere do specifične podloge na kojoj će se igrati.

Pogreške koje su skupo koštale Plave

"Može se reći da su određeni pokloni dati Vikingu u prvoj utakmici u Zagrebu. Međutim, s druge strane, Viking je izuzetno kvalitetna ekipa. Dinamo u Stavangeru, gdje sam i ja s Brotnjom igrao još davne 2002. godine, očekuje jedna vrlo paklena atmosfera. Norveški navijači će napraviti silan pritisak. Viking je ove zadnje godine jako, jako napredovao kao momčad. To ste vidjeli i u Zagrebu. Da ta ekipa ni onda kada je 2:0 ne posustaje, nego gaji svoj stil igre koji je vrlo ofenzivan, vrlo s puno kretnji i rotacija u sredini. Imaju ozbiljan napadački potencijal i očekuje Dinamo jedna izuzetno teška utakmica", rekao je Marijo Tot.

Zamka zvana umjetna trava

Jedan od ključnih faktora uzvratne utakmice bit će i podloga na kojoj se igra. Poznato je da hrvatski klubovi ne igraju dobro na umjetnoj travi, što predstavlja značajnu prednost za domaćina.

"To je sigurno točno. Dinamo će vjerojatno nakon ove zadnje utakmice u prvenstvu koju su igrali s Varaždinom, sigurno će probati umjetnu travu i raditi nekoliko treninga na njoj kako bi se što bolje adaptirali. Ali, dakako da će to biti voda na mlin Vikinga koji je navikao igrati na takvoj podlozi. Međutim, ja nikako ne bih davao neke velike šanse Vikingu u odnosu na Dinamo. Šanse su 50:50, kao što sam i prije prve utakmice rekao. Prva utakmica to sugerira i duboko vjerujem da Dinamo ima potencijal da prođe u Ligu prvaka."

Na našu zamolbu da detaljnije objasni zašto je umjetna podloga toliko specifična, Tot je ponudio stručno pojašnjenje.

"Pa ne znam baš sve detalje o načinima zbog čega dolazi do takvih velikih razlika u izvedbama ekipa kad igraju na umjetnoj podlozi ili na pravoj travi. Međutim, ono što znam je da je apsolutno brzina lopte drukčija, da su kretnje igrača po takvom terenu drukčije. Jer, i onaj zaustavni dio kada trebaš promijeniti smjer, kada trebaš iz brzog sprinta skočiti u zrak itd., sve to je drukčije nego na pravoj travi. I ja mislim da je to jedan od osnovnih razloga zašto igrači ne vole igrati na umjetnoj travi, a s obzirom na to da neke ekipe stalno igraju, tu imate i veću mogućnost od ozljeda. Upravo iz ovih razloga koje sam spomenuo, ali s obzirom na to da će ovo biti samo jedna od možda nekoliko utakmica u ovoj sezoni na umjetnoj travi, mislim da neće biti nikakav problem da se Dinamo prilagodi."

Pred Dinamom je, dakle, izuzetno zahtjevan zadatak. Uzvrat u Norveškoj donosi pritisak rezultata, bučnu publiku i podlogu koja više odgovara domaćinu. Ipak, kako ističe Marijo Tot, kvaliteta je na strani hrvatskog prvaka koji, unatoč svemu, ima realne šanse osigurati plasman u najelitnije europsko natjecanje.

Drugu epizodu TOTalne analize s Marijom Totom pogledajte u priloženom videu.