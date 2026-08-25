Francuska povlači radikalan potez, čelnici škola alarmiraju: 'Nismo spremni'

Francuska će od početka nove školske godine zabraniti korištenje mobitela u srednjim školama. Odluku je u ponedjeljak potvrdila glasnogovornica Vlade Maud Bregeon, nakon što je Ustavno vijeće odobrilo dio zakona koji se odnosi na zabranu telefona.

Predsjednik Emmanuel Macron odlučio je proglasiti zakon bez odredbi koje je Ustavno vijeće proglasilo neustavnima, među kojima je i zabrana društvenih mreža za mlađe od 15 godina, piše Euro News.

"Jednostavno rečeno, zabrana mobitela u srednjim školama može stupiti na snagu od početka nove školske godine, u stabilnom i konsolidiranom zakonodavnom okviru", rekla je Bregeon.

EN DIRECT | Compte rendu du Conseil des ministres du 24 août 2026. https://t.co/jZwlk1qxFy — Élysée (@Elysee) August 24, 2026

Moguće i iznimke

Zabrana ipak neće vrijediti bez iznimke. Mobiteli će se moći koristiti u obrazovne svrhe, za određene potrebe funkcioniranja škole te u nekim programima koji se održavaju unutar srednjih škola.

Kako piše La Monde, Francuska već zabranjuje korištenje mobitela u osnovnim i srednjim školama, koje pohađaju učenici mlađi od 15 godina. Sada se ista politika proširuje i na srednje škole.

Škole će zbog nove zabrane morati prilagoditi svoja interna pravila, a dio ravnatelja upozorava da za to nisu imali dovoljno vremena.

François Resnais iz sindikata ravnatelja SNPDEN-Unsa poručio je da "škole nisu spremne" te da će mnoge novu školsku godinu dočekati bez izmijenjenih pravilnika.

Dio škola već priprema vlastita rješenja. U jednoj srednjoj školi mobiteli će biti zabranjeni u hodnicima i zgradama, ali dopušteni na otvorenom, dok se kao mogućnost spominju i posebne vrećice ili ormarići za spremanje uređaja. Za školu s oko 1500 učenika takva bi oprema mogla stajati oko 40.000 eura.

Zabrana društvenih mreža zasad pala

Drugi dio Macronova plana zasad nije prošao. Ustavno vijeće početkom kolovoza srušilo je odredbu kojom bi se mlađima od 15 godina zabranio pristup društvenim mrežama.

Macron ipak ne odustaje od te ideje. Vlada priprema novu verziju zakona koja bi trebala uzeti u obzir primjedbe Ustavnog vijeća, a cilj je do sljedećeg proljeća uspostaviti novi pravni okvir za zaštitu djece i mladih na internetu.