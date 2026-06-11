Šimuniću istražitelji vratili mobitele uz isprike: 'Ima mnogo čudnih stvari'

Dan nakon što su ih USKOK-ovi istražitelji oduzeli, roditeljima gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića vraćeni su mobiteli. Ali ne i njemu koji poručuje da borbu i istragu o sportskim savezima nastavlja.

Odgovor stiže od ministra pravosuđa koji poručuje - USKOK je protiv Šimunića sam pokrenuo istragu, a oporbu proziva za dvostruke kriterije.

'Ima mnogo čudnih stvari'

USKOK-ovi istražitelji Šimuniću su mobitele vratili uz isprike.

"Danas ujutro rano su me zvali da dolaze, da se vraćaju mobiteli i Bogu hvala mobiteli su vraćeni tak da...Ovo sve kaj se tu događa ima mnogo čudnih stvari - kad ste čuli da se mobiteli vraćaju u roku 24 sata otkad su preuzeti, izuzeti? Na kraju dana ja velim - ako sam kriv za nešto - hapsite me, vozite me u zatvor", rekao je Šimunić.

Uhićen nije, a nije ni pozvan na obavijesni razgovor. Ako bude, kaže, odazvat će se. Tvrdi da u njegovu radu nema nikakvih nepravilnosti.

"Svi naši dokumenti, svi naši računi do zadnjeg centa su javno objavljeni. Možda svega ovog ne bi bilo da tako funkcionira cijela država, da sav javni novac se javno prikazuje", rekao je Šimunić.

Upozoravao na korupciju u sportskim savezima

Javno je i Šimunić posljednjih mjeseci upozoravao kako se trošio novac u raznim sportskim savezima. Smatra da se upravo zbog toga na njega vrši pritisak, što su jučer demantirali iz USKOK-a.

Poručili su da je riječ o nastavku izvida koji se provode već više od godinu dana, a vezani su, doznajemo, uz sumnju da je tijekom organizacije Adventa pogodovao poznanicima.

"Pitanje je za USKOK hoće li pasti nekakva ostavka zbog toga? Netko mora odgovarati. Što bi bilo da sam nekakvi pravi kriminalac? Pa da sam ja nešto htio uništiti mogao sam sto puta. Ovo je totalno aljkavo", rekao je Šimunić.

Oporba skeptična

Zbog USKOK-ovih izvida skeptična je i oporba.

"Ovakve stvari koje se događaju i na ovom slučaju iz jasnih razloga smanjuju povjerenje građana u represivni sustav, u pravosuđe općenito", rekao je Arsen Bauk (SDP).

"Ja ne mogu tvrditi ima li tu nešto, ali je zanimljivo kako je DORH brz kada je Viktor Šimunić u pitanju, a ja osobno znam za čitav niz kaznenih prijava dokumentiranih protiv jako moćnih ljudi u Hrvatskoj gdje Ivan Turudić nije poduzeo ništa", rekao je Nikola Grmoja (MOST).

"Ako se na kraju pokaže da on nema nikakve krivnje i inkriminacije onda stoji jedan veliki upitnik da se ovdje možda radilo i političkom pritisku, ali pričekajmo, ne bih želio prejudicirati, pratimo pozorno slučaj", rekao je Nino Raspudić (DRITO).

"Kad se radi o HDZ-u, onda je DORH i USKOK neovisan, radi svoj posao, to je OK, nema čak ni presumpcije nevinosti. Kad se radi o SDP-u, pripadniku neke druge političke oporbene opcije ili da ne govorimo o Možemo, onda te institucije rade po nečijem nalogu. I to je špranca koja je već toliko postala uobičajena da je to meni prilično nevjerojatno i ja na nju ne mogu i ne želim pristati", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Šimunić najavio borbu

I dok su njegovim roditeljima vraćeni, svoj mobitel i računala Šimunić nije dobio nazad pa je danas nabavio nove.

"Nema predaje, mi nastavljamo dalje i neće nas utišati, niti mene niti nikoga. Pritisak se može raditi, ali poruku koju ponavljam - glave gore i idemo se boriti da jedanput ovome stanemo na kraj", poručio je Šimunić.

Jer, poručuje, s objavljivanjem nepravilnosti u sportskim savezima ne misli stati.