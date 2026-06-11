Viktor Šimunić: 'Zvali su me iz USKOK-a. Vratili su mi mobitel, čak su se i ispričali'

Nakon što je USKOK u srijedu pretražio dom roditelja gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, u kojem i sam živi, Šimunić je o cijelom slučaju ekskluzivno dao izjavu za Zagorje International. Jutro nakon akcije USKOK-a otkrio je novosti o slučaju protiv sebe:

"Danas rano ujutro su me ponovno zvali iz USKOK-a da mi žele vratiti mobitel od roditelja. Čak su se i ispričali i evo… Zato malo kasnim na Skupštinu jer sam čekao USKOK da vrati mobitel roditeljima, koji zapravo nisu ni trebali uzeti jer na kraju dana, po ispisima poziva se sve vidi koga su zvali. A mama je ono, stvarno bolesna i ona je dosad već bila 35 puta u bolnici, tako da je ono… Mislim da se nepotrebna farsa radi", rekao je Šimunić, koji je inače i županijski vijećnik te je stigao u Krapinu na sjednicu Županijske skupštine KZŽ.

Vidjeli ste jučer reakcije politike, kako vi to komentirate?

Pa ne bih se uopće osvrtao na komentare politike. Osvrnuo bih se na to da vidio sam onu anketu koja je jučer bila objavljena i da je 50.000 ljudi glasovalo, i od toga 92 posto ljudi vjeruje meni i žele mi dati potporu. Na kraju dana, ja nisam u nikakvoj stranci, ja ni iza sebe nemam nikakvu stranku, ja jedino imam narod, imam ljude i zato od srca hvala na podršci.

Koji su daljnji koraci? Vidimo da nastavljate normalno s radom. Da li se bojite da će biti uhićenja?

Pa ja se ne bojim. Ovo jučer se pokazalo kao pokazna vježba, ne znam kakve poruke time šalju. Godinu i pol dana se navodno vodi izvid protiv mene. U godinu i pol dana, da sam htio, mogao sam spaliti sve papire u gradu. Mi smo predali jučer apsolutno sve i ja mogu predati apsolutno sve kako svakom građaninu, tako i državnim organima. Ja nemam kaj skrivati i ja odgovaram za svaku svoju odluku.