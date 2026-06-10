Pitali smo Šimunića postoji li kazneno djelo: 'Grad nije pogodovao apsolutno nikome'

USKOK od jutra u akciji u više gradova. S jedne strane uhićenja zbog preprodaje automobila, a s druge upad u kuću gradonačelnika Oroslavja. Viktor Šimunić je inače ovih dana bio u fokusu javnosti jer je razotkrio kriminal u sportskim Savezima. Policija ga jutros nije uhitila, ali su mu oduzeli sve dokazne materijale.

Policija i USKOK od ranog jutra provode pretrage na području Oroslavja, uključujući gradske prostorije i dom gradonačelnika Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a tvrdi da je postupanje istražitelja povezano s njegovim javnim istupima o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima.

Šimunić je rekao kako su istražitelji oduzeli elektroničke uređaje, uključujući mobitele njegovih roditelja.

"Nemamo što skrivati. Sve smo dali, sve je tu. Nadam se da će roditeljima vratiti mobitele jer oni nemaju nikakve veze s ovim", izjavio je.

USKOK odbacuje tvrdnje Šimunića

Posljednjih dana Šimunić je na društvenim mrežama objavljivao podatke o trošenju javnog novca u pojedinim sportskim savezima, od šahovskog do ronilačkog i judo saveza. Smatra da je današnje postupanje odgovor na njegove objave.

"Javno sam progovorio o tome da curi javni novac. Očito se u Hrvatskoj ne smije pitati što se događa s javnim novcem", rekao je Šimunić te dodao kako smatra da je riječ o pritisku na njega i njegovu obitelj.

"Jedan dan gostujem na televiziji, drugi dan dolazi USKOK. Javno istaknem probleme u savezima, pojave se naslovi i dolazi se po Šimunića. Ovo je sigurno pritisak, ne samo na mene nego i na moje najbliže", poručio je.

Nedugo nakon Šimunićevih izjava oglasio se i USKOK, odbacujući njegove tvrdnje kao neosnovane.

U priopćenju navode kako su današnje pretrage nastavak izvida koji traju dulje od godinu dana te da su tijekom njih utvrđene osnove sumnje za počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti.

"Potpuno su neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona povezivalo s postupanjem u sportskim savezima ili javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima", poručili su iz USKOK-a.

Dodaju i da pozdravljaju svaku inicijativu građana koji ukazuju na moguće nezakonitosti, podsjećajući da su upravo oni proveli jednogodišnju istragu u slučaju Hrvatskog skijaškog saveza koja je rezultirala uhićenjima prije nekoliko mjeseci.

Šimunić tvrdi da nije pogodovao

Prema informacijama do kojih se došlo tijekom dana, predmet interesa istražitelja navodno su gradske manifestacije u Oroslavju. Šimunića se, neslužbeno, sumnjiči da su poslovi vezani uz organizaciju pojedinih događanja dodjeljivani osobama s kojima je blizak, bez provođenja javnog natječaja.

Kao sporni poslovi spominju se najam klizališta te opreme za jedan festival.

Gradonačelnik odbacuje takve tvrdnje.

"Odgovorno tvrdim da Grad Oroslavje nije pogodovao apsolutno nikome otkako sam ja gradonačelnik", rekao je Šimunić, dodajući kako osobno ne sudjeluje u natječajima za zapošljavanje.

Na pitanje postoji li u cijelom slučaju kazneno djelo, odgovorio je:

"Odgovorno tvrdim da ja kao gradonačelnik Oroslavja nikome nisam pogodovao."

'Ne možete se boriti protiv DORH-a ako niste čisti'

Postupanje USKOK-a komentirali su i politički akteri.

Saborski zastupnik HDZ-a Krunoslav Katičić istaknuo je kako je iz priopćenja USKOK-a jasno da istraga nema veze sa sportskim savezima, već s kaznenom prijavom koja se istražuje po službenoj dužnosti.

S druge strane, predsjednik Mosta Nikola Grmoja izrazio je nepovjerenje prema DORH-u, ali je poručio kako se nada da je Šimunić čist.

"Ne možete se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste čisti. Nadam se da je gradonačelnik Oroslavja čist kada je već ušao u tu bitku", rekao je Grmoja.

Unatoč istrazi, Šimunić poručuje kako ga današnji događaji neće zaustaviti u daljnjem istraživanju načina na koji se troši javni novac.

Istraga je u tijeku, a više informacija o sumnjama i eventualnim kaznenim djelima očekuje se nakon završetka izvida i službenih očitovanja nadležnih institucija.