Devetorica osumnjičenih, milijuni cigareta i tone duhana: USKOK otkrio detaljan plan krijumčarenja

Carina Zagreba i Krapine, u suradnju sa Službom za suzbijanje krijumčarenja i istraga te kriminalističkom policijom PU zagrebačke i PU koprivničko-križevačke je u ponedjeljak i utorak provela pretrage na području Grada Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Postupanja su provedena temeljem naloga USKOK-a, a obuhvatila su ukupno sedam lokacija.

Tijekom provedenih aktivnosti privremeno je oduzeto:

7.458 kilograma duhana u listu,

1.456,91 kilogram sitno rezanog duhana,

2.260.769 komada cigareta,

3.120 komada ručno punjenih cigareta

294 pakiranja pripravka Kamagra Gelly

jedno vučno i jedno priključno vozilo

dvije rezalice za duhan

pripadajuća oprema namijenjena nezakonitoj preradi i prometu duhana

Foto: Carina

Foto: Carina

Foto: Carina

Pronađeni su i trošarinski proizvodu koji nisu bili označeni propisanim duhanskim markicama Ministarstva finacija, zbog čega postoji sumnja da su osumnjičeni neovlašteno raspolagali robom čiji je promet ograničen i reguliran posebnim propisima.

Carinska uprava provest će odgovarajuće prekršajne postupke iz svoje nadležnosti, dok će nadležnom podrućnom carinskom uredu biti podnesen zahtjev za obračun i naplatu trošarina u ukupnom iznosu od 1.495.788,19 eura.

Foto: Carina

Foto: Carina

Doneseno rješenje o provođenju istrage

USKOK je, na temelju kaznene prijave PU koprivničko-križevačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv petorice hrvatskih državljana (1973., 1968., 1973., 2002., 1966.), dvojice državljana Srbije (1990., 1969.), državljanina Bugarske (1976.) te okrivljenika s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1976.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i izbjegavanja carinskog nadzora te nedozvoljene trgovine, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Istražitelji sumnjaju da je prvoosumnjičeni od studenoga prošle godine okupio skupinu ljudi koja je na području Hrvatske i Slovenije sudjelovala u nabavi, prijevozu i preprodaji ilegalnog duhana i cigareta kako bi ostvarila zaradu.

Prema sumnjama istražitelja, prvoosumnjičeni je od studenoga 2025. do početka lipnja ove godine okupio skupinu ljudi koja je na području Zagreba, Zagrebačke županije te drugih dijelova Hrvatske i Slovenije sudjelovala u nabavi, prijevozu, skladištenju i preprodaji ilegalnog duhana i cigareta. Cilj im je, sumnja se, bio zaraditi na prodaji duhanskih proizvoda koji nisu bili označeni hrvatskim trošarinskim markicama.

Organiziran cijeli lanac od Slovenije do Grčke

Prema sumnjama istražitelja, prvoosumnjičeni je organizirao cijeli lanac nabave i distribucije ilegalnog duhana i cigareta. Duhanske proizvode navodno je nabavljao preko kontakata u Grčkoj i Bugarskoj, dok su ostali članovi skupine organizirali njihov unos iz Srbije.

Za prijevoz su, sumnja se, koristili vozače teretnih kamiona koji su duhan i cigarete skrivali među legalnim teretom. Kako bi izbjegli detaljne kontrole na granici, jedna je osoba unaprijed provjeravala stanje na graničnim prijelazima između Hrvatske i Srbije te dojavljivala nalazi li se ondje oprema za pregled tereta.

Istražitelji sumnjaju da su članovi skupine ilegalni duhan i cigarete skladištili u unajmljenim prostorima na području Zagreba i Zagrebačke županije. Navodno su upravo oni pronalazili i osiguravali skladišta u kojima se roba čuvala nakon dolaska u Hrvatsku.

Foto: Carina

Foto: Carina

Prema sumnjama tužiteljstva, dio osumnjičenih bio je zadužen za preuzimanje i skladištenje robe, dok je prvoosumnjičeni nadzirao njezin dolazak i pretovar. Nakon toga su dvojica osumnjičenih duhan i cigarete prevozili iz skladišta u osobnim automobilima te ih dostavljali kupcima u Hrvatskoj i Sloveniji.

Na opisani način osumnjičeni su neovlašteno kupili, prevezli i prodali:

najmanje 7.330,50 kilograma sitno rezanog duhana,

4.500 kilograma duhana u listu

5.703.320 komada cigareta

433.320 komada cigareta.

Ilegalnom prodajom cigareta osumnjičeni su ostvarili nepripadnu korist od najmanje 447.950,00 eura, koju su podijelili sukladno svojim ulogama i dogovoru.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv sedmorice okrivljenika, dok za preostale okrivljenike nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora.