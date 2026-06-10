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HITNE DOKAZNE RADNJE /

USKOK u akciji na području Medulina i Imotskog: U tijeku uhićenje, cure detalji

USKOK u akciji na području Medulina i Imotskog: U tijeku uhićenje, cure detalji
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Foto: Net.hr

Na meti istražitelja je osoba za koju je sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sustavu zločinačkog udruženja

10.6.2026.
8:46
Dunja Stanković
Net.hr
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Na području Imotskog i Medulina traju uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a, potvrđeno je u srijedu ujutro. 

Radnje provodi zagrebačka policija, a na meti istražitelja je osoba za koju je sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sustavu zločinačkog udruženja. 

USKOK dodaje da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Jutarnji list neslužbeno navodi da je riječ o proširenju akcije iz prosinca, kada je više osoba uhićeno zbog krađe automobila. 

Kao "glavni" u akciji osumnjičen je bio Dario Šušak, nekadašnji nogometaš NK Croatije iz Sesveta, koji je i ranije bio upleten u afere. 

Još 2011. pao je u velikoj aferi s namještanjem utakmica, a 2017. je na sudu u Švicarskoj pravomoćno osuđen zbog pripremanja razbojništva u koordinaciji s krakom zloglasne ekipe pljačkaša nakita poznatih pod nazivom Punk Panther. 

Uskoro opširnije...

UskokAkcijaUhićenjeImotskiMedulinUskok UhićenjeDario šušak
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