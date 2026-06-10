USKOK u akciji na području Medulina i Imotskog: U tijeku uhićenje, cure detalji

Na području Imotskog i Medulina traju uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a, potvrđeno je u srijedu ujutro.

Radnje provodi zagrebačka policija, a na meti istražitelja je osoba za koju je sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sustavu zločinačkog udruženja.

USKOK dodaje da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Jutarnji list neslužbeno navodi da je riječ o proširenju akcije iz prosinca, kada je više osoba uhićeno zbog krađe automobila.

Kao "glavni" u akciji osumnjičen je bio Dario Šušak, nekadašnji nogometaš NK Croatije iz Sesveta, koji je i ranije bio upleten u afere.

Još 2011. pao je u velikoj aferi s namještanjem utakmica, a 2017. je na sudu u Švicarskoj pravomoćno osuđen zbog pripremanja razbojništva u koordinaciji s krakom zloglasne ekipe pljačkaša nakita poznatih pod nazivom Punk Panther.

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