Pretraga kod Šimunića izazvala sumnje oporbe: 'Evo što je sporno je kod djelovanja USKOK-a'

O pretrazi doma i ureda gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića oporba je kazala da ne zna puno, ali im je neprihvatljivo USKOK-ovo jutarnje upadanje ljudima u domove nakon čega se dugo ništa ne događa, a nekima je sporan tajming zbog njegova propitivanja nepravilnosti u sportskim savezima.

Nikola Grmoja (Most) kazao je da ne zna o čemu je riječ u konkretnom slučaju, ali napominje da DORH-u ne vjeruje previše.

„Hrvatskoj ljevici u nekoliko navrata sam poručio da se ne može boriti protiv korupcije vladajućih ako neće biti potpuno čisti, a onda su upali u probleme oko Hipodroma, vile Ivane Kekin u Istri. Ne možete se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste čisti”, kazao je.

Izrazio je nadu da je Viktor Šimunić čist ako je već ušao u tu bitku.

Dalibor Paus (IDS) također navodi da ne zna što se dogodilo te da vjeruje da će se to razjasniti.

"Ono što mi je inače sporno kod djelovanja USKOK-a je način jutarnjeg upadanja u domove ljudi koji će potencijalno biti optuženi za nešto, a onda se ništa ne događa mjesecima pa ni godinama. Kada uzmemo u kontekst način na koji je glavni državni odvjetnik izabran, onda je jasno da izaziva sumnju sve što radi", istaknuo je.

Dodao je da nije problem da se to dogodilo sada i da je tajming takav, s obzirom na to da je Viktor Šimunić prokazivao afere u sportskim savezima.

Ne radi se o ovom konkretnom slučaju nego sve postane sumnjivo kada za glavnog državnog odvjetnika imate osobu koja je u noćnim satima sjedila s optuženikom u autu, osobu koja se dopisivala s optuženicom i onda sumnjate u svaki njegov korak, ocijenio je.

Sporne metode

Paus ne misli da je Ivan Turudić ovo radio po nečijem nalogu, ali način koji je odabran, ističe, uvijek će izazivati sumnju što god da radi i to mu je najveći nedostatak.

Anki Mrak Taritaš (GLAS) neprihvatljive su slike upadanja nekome u dom u šest ujutro, oduzimanja kompjutera i telefona, i to sve pod svjetlima reflektora, a onda sudski sporovi traju deset godina. To, smatra, nije dobra slika stanja u državi i pravosuđu.

Protiv Viktora Šimunića bilo je već nekoliko kaznenih prijava i jesu li one bile te razine da je USKOK morao ovako reagirati je pitanje za pravosuđe, dodala je.

No, napominje, upitnik nad glavu stavlja i činjenica da je on tražio podatke od Hrvatskog olimpijskog odbora i dosta se javno eksponirao govoreći o nepravilnostima u sportskim savezima i sada se odjednom ukazuje i na njega.

"Očito se želi pokazati da su svi isti, da su svi zablaćeni, a i tajming mi je vrlo sporan. Trebalo bi točno znati o čemu je riječ i ako je zaista bilo osnova da postupa USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja, a ne ostaviti na pola ili na trećini", poručila je.